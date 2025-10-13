Cel mai mare terminal petrolier rusesc din Crimeea e în flăcări, după un atac masiv cu drone ale Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 18:09 13 Oct 2025 Modificat la 18:18 13 Oct 2025

Incendii masive la instalațiile petroliere din Crimeea, după atacurile cu drone ucrainene. Foto: Profimedia Images

Cel mai mare terminal petrolier al Rusiei din zona peninsulei Crimeea, situat în orașul Feodosia, fost lovit în noaptea de duminică spre luni de drone ucrainene, informează serviciile secrete ucrainene (SBU), citate de Kyiv Independent.

„Dronele au lovit cel puțin cinci depozite. Se observă un incendiu mare declanșat la fața locului”, a declarat sursa citată.

Sateliții NASA confirmă existența a zeci de incendii în zonă.

Incendii la instalațiile petroliere din Feodosia, Crimeea, confirmate de sateliții NASA. Sursa foto: NASA Firms

Terminalul petrolier de la Feodosia este cea mai mare instalație de depozitare și export al țițeiului din Crimeea.

Mai multe clipuri video publicate pe rețelele sociale au arătat un incendiu uriaș la acest terminal petrolier, învăluit într-un nor gros de fum.

Incendiul a fost vizibil din mai multe părți ale orașului Feodosia, conform unor surse locale citate de publicația ucraineană.

Totodată, dronele ucrainene au lovit și o substație electrică din regiune și alt, situată în orașul Simferopol.

Sistemele antiaeriene ruse au interceptat 103 de drone în, noaptea de duminică spre luni, în atacuri asupra Rusiei și peninsulei Crimeea. Dintre acestea peste 40 au fost interceptate doar deasupra peninsulei Crimeea, conform unui comunicat al ministerului rus al Apărării.

Este al doilea atac asupra terminalului de țiței din Crimeea în ultima săptămână.

Situată la aproximativ 250 de kilometri de granița cu Ucraina, terminalul din Feodosia este cel mai mare de acest fel din peninsula Crimeea, cu o capacitate de până la 250.000 de tone de combustibil care poate fi folosit pentru aprovizionarea trupelor ruse. Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că, în prezent, capacitatea de procesare a petrolului de către Rusia a scăzut cu 21%, în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei.