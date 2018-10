Cel puțin 40 de persoane au murit, după ce un autocar s-a răsturnat în Kenya

Cel puţin 40 de persoane şi-au pierdut viaţa miercuri dimineaţa într-un accident de autocar în vestul Kenyei, a anunţat poliţia kenyană, citată de AFP.



''Informaţiile de care dispunem arată că peste 40 de persoane au murit pe loc, dar s-ar putea să fie mai multe, deoarece acoperişul autocarului a fost smuls'', a declarat un responsabil al poliţiei din provincia Valea Rift. Un alt ofiţer de poliţie din comitatul Kericho Vest a indicat un bilanţ de 42 de morţi.



Potrivit poliţiei, autocarul plecase din Nairobi cu destinaţia Kakamega, în vestul ţării, şi transporta 52 de persoane. Nici un detaliu nu este deocamdată disponibil referitor la circumstanţele accidentului.



Statisticile oficiale ale autorităţilor arată că aproximativ 3.000 de persoane îşi pierd viaţa anual în accidente rutiere în Kenya, dar, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, numărul ar putea mai mare de 12.000.

