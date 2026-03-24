Cel puţin 66 de morţi, după ce o aeronavă militară s-a prăbuşit, în Columbia. La bordul avionului erau 128 de oameni

Avion C-130 Hercules. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Cel puţin 66 de membri ai forţelor armate din Columbia şi-au pierdut viaţa după ce o aeronavă militară s-a prăbuşit la scurt timp după decolare, luni, în sudul ţării, notează Agerpres.

Comandantul general al forţelor armate columbiene, Hugo Alejandro Lopez Barreto, a declarat că, "din păcate, ca urmare a acestui accident tragic, 66 dintre membrii forţelor noastre armate au murit", precizând că la bordul avionului se aflau 128 de persoane: 11 membri ai forţelor aerospaţiale columbiene, 115 membri ai forţelor terestre şi doi membri ai forţelor de poliţie naţionale.

Iniţial, autorităţile au afirmat că în avion se aflau 125 de persoane.

Avionul C-130 Hercules călătorea de la Puerto Leguizamo la Puerto Asis, în departamentul Putumayo, lângă graniţa cu Peru, când s-a prăbuşit la scurt timp după decolare. Cauza accidentului rămâne neclară.

Imagini de la faţa locului, publicate de postul local BluRadio, au arătat nori groşi de fum ridicându-se dintre resturile aeronavei, înconjurate de vegetaţia deasă a junglei. Într-un videoclip avionul este văzut îndreptându-se spre sol la doar câteva secunde după decolare.

Avioanele Hercules C-130, lansate în anii 1950

Avioanele Hercules C-130 au fost lansate în anii 1950, iar Columbia a achiziţionat primele sale modele la sfârşitul anilor 1960, mai recent modernizându-şi o parte din flota de C-130 cu modele mai noi trimise din SUA în baza unei prevederi care permite transferul de echipamente militare folosite sau excedentare.

Hercules C-130 sunt frecvent folosite în Columbia pentru transportul trupelor în cadrul operaţiunilor militare, pe fondul unui conflict intern de şase decenii care a costat până acum peste 450.000 de vieţi.

Numărul de identificare al avionului prăbuşit luni corespunde cu cel al primului dintre cele trei avioane ale forţelor aeriene americane livrate recent de SUA, care a sosit la sfârşitul anului 2020.

Un raport al Agenţiei SUA pentru cooperare pentru securitate şi apărare a estimat că aeronava C-130 în cauză, livrată Columbiei în 2020, a pierdut 60% din valoarea sa iniţială.

SUA au trimis de asemenea avioane C-130 excedentare în Chile, Polonia, România, Iordania, Tunisia şi Niger.

La sfârşitul lunii februarie, un alt Hercules C-130 aparţinând forţelor aeriene boliviene s-a prăbuşit în oraşul El Alto, ratând la limită un bloc rezidenţial. Peste 20 de persoane au murit în acel accident şi alte 30 au fost rănite, iar bancnotele din încărcătura avionului - 18 tone metrice de bancnote nou emise de banca centrală - s-au împrăştiat la locul accidentului, provocând ciocniri între localnici şi forţele de securitate.