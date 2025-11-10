Cel puţin 8 oameni au murit după ce o maşină a explodat în apropiere de o staţie de metrou din New Delhi

Deflagraţia s-a produs la mică distanţă de monumentul Red Fort din New Delhi. Sursa foto: Profimedia Images

Scene de groază au avut loc luni în India, unde a avut loc o explozie puternică. Cel puţin 8 oameni au murit după ce o maşină a explodat în apropiere de o staţie de metrou din New Delhi, potrivit BBC. În urma deflagraţiei, autoritățile au declanșat o alertă maximă în celebra metropolă.

Explozie puternică în New Delhi: „Eu nu am mai auzit niciodată o explozie ca asta”

Explozia devastatoare s-a produs într-un autoturism aflat într-un cartier dens populat din partea veche a orașului New Delhi, aproape de o stație de metrou frecventată şi, totodată, la mică distanţă de monumentul Red Fort.

„Eu stăteam în magazinul meu când s-a produs explozia. A fost extrem de zgomotos. Eu nu am mai auzit niciodată o explozie ca asta. A părut că totul s-a oprit pentru câteva secunde înainte ca toată lumea să înceapă să fugă în toate direcțiile”, a povestit un vânzător, potrivit sursei citate. Ulterior, bărbatul a mai spus: „Am căzut de pe scaun din cauza șocului. Apoi, am ieșit din magazin și am fugit în timp ce oamenii din jurul meu au început și ei să alerge într-o zonă mai sigură”.

Comisarul de poliție din Delhi, Satish Golcha, a declarat reporterilor că incidentul a avut loc în jurul orei locale 18:52, când un autoturism, care se deplasa încet, s-a oprit la un semafor roșu înainte de a exploda, avariind vehiculele din apropiere. „Unii oameni au murit, iar alții au fost răniți”, a mai spus oficialul.

Cauza incidentului nu este deocamdată cunoscută, însă, poliţiştii investighează ipoteza unui posibil dispozitiv exploziv.

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că monumentul emblematic Red Fort, care datează din secolul al XVII-lea, este vizitat zilnic de mii de turişti. Totodată, acesta se află la doar câțiva metri de un centru comercial aglomerat.

Anchetatorii evaluează în prezent amploarea pagubelor cauzate de explozia puternică și incendiul care a urmat. Totodată, zona în care a avut loc incidentul a fost izolată.

Ştire în curs de actualizare.