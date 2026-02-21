Cel puțin cinci oameni au murit în urma unor avalanșe, care au avut loc în Austria

Vremea instabilă de duminică menține riscul unor noi avalanșe în Alpii austrieci. Sursa foto: Getty Images

Cel puţin cinci oameni şi-au pierdut viaţa în urma unor avalanșe produse în Austria, au anunțat autoritățile sâmbătă, a relatat The Guardian. Vânturile puternice și stratul instabil de zăpadă de dedesubt au favorizat în mod deosebit producerea avalanșelor. Oficialii au avertizat că vremea va rămâne instabilă duminică în Alpii austrieci, menținând un risc ridicat de noi avalanșe.

Biroul guvernamental al regiunii Tirol a precizat că ninsorile intense din ultima săptămână au dus la depuneri de zăpadă de până la 1,5 metri.

Poliția din Tirol a transmis că cinci schiori care practicau schiul în afara pârtiilor marcate au fost surprinși vineri după-amiază de o avalanșă cu o lățime de aproape 450 de metri, în zona St. Anton am Arlberg, la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri, conform sursei citate.

Printre cei cinci morți ale căror trupuri au fost recuperate se numără un cetățean american și unul polonez, iar un austriac în vârstă de 21 de ani a murit la spital din cauza rănilor suferite, au mai precizat poliţiştii.

Zeci de membri ai echipelor de salvare montană, angajați ai serviciilor de ambulanță, pompieri, precum și mai multe echipe canine au fost mobilizați pentru intervențiile din Alpii austrieci.

Vineri dimineața, în stațiunea Nauders-Bergkastel din sud-est, un bărbat german de 42 de ani și fiul său în vârstă de 16 ani au fost surprinși de o avalanșă. Adolescentul a supraviețuit cu răni și a reușit să ceară ajutor, însă, din nefericire, tatăl său a murit.

În Klösterle, în regiunea învecinată Vorarlberg, un snowboarder elvețian, în vârstă de 39 de ani, a fost surprins și ucis de o avalanșă într-o zonă din afara pârtiilor marcate, au anunțat autoritățile regionale.

"Ninsorile recente atrag în prezent mulți oameni la munte – inclusiv în afara pârtiilor. Este dureros că am fost deja nevoiți să consemnăm mai multe avalanșe soldate cu răniți și morţi", a declarat guvernatorul Tirolului, Anton Mattle, într-un comunicat.

Biroul său a precizat că aproape 40 de incidente de tip avalanșă au fost raportate vineri, dintr-un total de peste 200 în ultima săptămână. Până acum, 11 persoane au murit în avalanșe în această lună, potrivit autorităților regionale.

"Nici pentru duminică nu se întrevede o ameliorare. Vremea rămâne instabilă", au mai avertizat autorităţile din Tirol.