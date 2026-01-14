Cele două motive pentru care sistemul german de apărare Arrow-3 nu ar avea nicio șansă în fața rachetei balistice ruse Oreșnik

Racheta balistică Oreșnik. Foto: Profimedia Imagaes

Sistemul german de apărare antirachetă Arrow-3, recent instalat, nu poate în prezent intercepta noua rachetă balistică a rușilor, Oreșnik, pentru că nu e încă pe deplin operațională și din cauza vitezei extreme a rachetei, a relatat Die Welt pe 11 ianuarie, citând surse NATO.

Potrivit Die Welt, atacul cu rachete al Rusiei asupra regiunii ucrainene Liov, care se învecinează cu mai multe state membre NATO, a fost primul contact indirect dintre sistemele balistice rusești cu rază lungă și Arrow-3 al Germaniei, în sensul că sistemul german putea să o observe.

Bateria de apărare antirachetă, instalată recent în landul Saxonia-Anhalt, e încă la începutul procesului de a deveni pe deplin operațională.

Deși Arrow-3 este proiectat să intercepteze rachete balistice precum Oreșnik în afara atmosferei, dar surse NATO au declarat pentru Die Welt că sistemul nu era încă operațional și nu ar fi putut realiza o interceptare reală în timpul atacului din ianuarie.

Sistemul Arrow-3, dezvoltat împreună de Israel Aerospace Industries și Boeing, este conceput să distrugă amenințările balistice în zbor, la altitudini de peste 100 de kilometri.

Conform RMATEI GERMANE, Arrow-3 ar trebui să intercepteze rachete asemănătoare cu Oreșnik, care ar avea o rază de până la 5.500 de kilometri, înainte ca acestea să reintră în atmosferă.

Totuși, după cum notează Die Welt, sistemul se află încă într-o etapă de integrare operațională, după instalarea din decembrie 2025. Germania a declarat oficial Arrow-3 ca intrând în serviciu de luptă în acea lună, iar echipe israeliene au finalizat pregătirea personalului militar la finalul lunii noiembrie.

Radarul și componentele de comandă ale sistemului sunt integrate în cadrul mai larg de apărare antirachetă al NATO, inclusiv în sistemul Aegis și în schimbul de date de avertizare din timp, furnizate de sateliți. Aceste capabilități permit Arrow-3 să detecteze lansările în faza timpurie a zborului rachetei, însă detectarea nu înseamnă încă și interceptare.

Unul dintre principalele obstacole în contracararea rachetei Oreshnik ține de viteza din faza finală. Potrivit Die Welt, racheta se deplasează cu viteze hipersonice ridicate, ceea ce reprezintă o provocare majoră pentru sistemele actuale de apărare antirachetă.

Deși sistemul american Patriot a reușit să intercepteze în Ucraina rachete rusești Kh-47M2 Kinzhal cu interceptoare PAC-3, experți citați de Die Welt avertizează că Patriot nu este proiectat să intercepteze ținte precum focoasele Oreșnik.

Articolul mai menționează că Rusia notifică de obicei statele NATO în legătură cu lansările planificate de rachete balistice, pentru a evita interpretarea lor ca un atac nuclear. Potrivit Die Welt, Germania ar fi putut primi o astfel de notificare diplomatică și, cel mai probabil, a urmărit traiectoria rachetei folosind infrastructura NATO de avertizare timpurie.

Anterior, s-a relatat că Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat recuperarea unor fragmente din racheta rusă Oreșnik, în urma loviturii din zona Liov, iar anchetatorii tratează atacul asupra infrastructurii civile drept crimă de război.

Statele Unite au denunţat luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia a rachetei balistice hipersonice Oreşnik într-un atac masiv în Ucraina.

Atacul a avut loc săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, iar ambasadoarea adjunctă a SUA la Națiunile Unite, Tammy Bruce, a calificat acțiunea Moscovei drept "o escaladare periculoasă şi inexplicabilă".

Racheta cu rază medie de acţiune, dotată cu încărcătură convențională, a vizat regiunea orașului Liov din vestul Ucrainei, situat în apropierea frontierei cu Polonia, stat NATO.

Ministerul rus al Apărării a comunicat că atacul cu Oreşnik a ţintit o uzină aeronautică din Liov.

Este pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, în februarie 2022, când Moscova folosește acest tip de rachetă.

Atacul de vineri a fost anterior condamnat de Uniunea Europeană, Berlin, Paris şi Londra, care au acuzat o "escaladare" din partea Moscovei.