CEO-ul TikTok și-a dat demisia după ce Donald Trump a amenințat că va interzice aplicația în SUA

Kevin Mayer, fost director al Disney, a fost numit în funcția de CEO a companiei care deține aplicația TikTok, în urmă cu patru luni, tocmai pentru a întări încrederea publicului american.

Totuși, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, în ultimele săptămâni, de mai multe ori, că va interzice aplicația deținută de Guvernul chinez pentru că nu face altceva decât să spioneze.

Așadar, CEO-ul american, Kevin Mayer, a luat decizia de a renunța la conducerea aplicației TikTok.

"În ultimele săptămâni, în contextul situației politice care s-a schimba total, am reflectat asupra schimbărilor structurale ce vor fi necesare, dar și asupra semnificației rolului pe care l-am avut atunci când am început acest proiect. Astfel, având în vedere acest regres, dar și a deciziei ce urmează a fi luată, vreau să vă anunț că am decis să părăsesc compania", a transmis Mayer angajaților TikTok într-o scrisoare obținută de jurnaliștii CNN.