Cercetători dintr-un institut condus de fiica lui Vladimir Putin antrenează porumbei spion

1 minut de citit Publicat la 15:56 04 Feb 2026 Modificat la 15:56 04 Feb 2026

Un startup legat de fiica lui Putin transformă porumbeii în spioni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cercetători de la institutul condus de fiica cea mică a preşedintelui rus, Katerina Tihonova, lucrează la implantarea de cipuri porumbeilor pentru a-i transforma în biodrone controlate de la distanţă, a relatat miercuri portalul Meduza (desemnat drept agent străin de autorităţile ruse), citat de EFE, potrivit Agerpres.

Startup-ul rusesc Neiry Group, unde lucrează oameni de ştiinţă de la Institutul de Inteligenţă Artificială din Moscova, implantează cipuri cerebrale acestor păsări pentru a spiona şi inspecta zone specifice, cum ar fi instalaţii industriale sau militare, dar şi pentru implicarea în operaţiuni de căutare şi salvare.

Printre directorii companiei figurează Mihail Lebedev, profesor la Universitatea de Stat din Moscova, căreia îi este afiliat institutului condus de Tihonova.

Organizaţii suprevizate de Vladimir Putin, printre investitorii companiei tech

Institutul menţionat are un laborator dedicat special „dezvoltării de interfeţe neuronale invazive”, condus de biologul Vasili Popkov, care a participat la acelaşi tip de experimente cu şoareci precum cele de la Neiry Group.

Printre investitorii companiei tehnologice se numără mai multe organizaţii suprevizate de preşedintele rus Vladimir Putin şi o fundaţie înfiinţată de oligarhul din sectorul nichelului şi paladiului, Vladimir Potanin, între altele.

Compania subliniază caracterul paşnic al misiunii sale, care se află în fază experimentală, în condiţii de laborator. Totuşi, aceasta plănuieşte să trimită păsări în zboruri de zeci de kilometri.

Ce fac electrozii brevetaţi de Neiry

Electrozii brevetaţi de Neiry sunt implantaţi în creierul păsării, trimiţând stimuli electrici pentru a controla porumbelul.

Compania insistă asupra aspectelor etice ale muncii sale şi a siguranţei experimentelor pe animale; cu toate acestea, nu oferă informaţii suplimentare despre metodologia sa sau despre numărul de păsări utilizate în cadrul proiectului, notează EFE.

Experţi citaţi de Meduza.io se îndoiesc de eficacitatea proiectului din cauza progresului ştiinţific limitat în aceste domenii pe ansamblu.

Cu toate acestea, compania beneficiază de finanţări substanţiale: potrivit Forbes, Neiry a obţinut 481 de milioane de ruble (6,2 milioane de dolari) în 2024 şi a atras investiţii de aproximativ un miliard de ruble (13 milioane de dolari) de la înfiinţarea sa în 2018.