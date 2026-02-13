Cetățenii britanici cu dublă cetățenie nu vor mai putea intra în Regatul Unit după 25 februarie fără pașaport britanic

Problema a apărut ca urmare a unei modificări a controalelor la frontieră, care intră în vigoare la 25 februarie. sursa foto: Getty

Cetățenii britanici cu dublă cetățenie au fost avertizați că ar putea să nu fie îmbarcați într-un avion, feribot sau tren către Regatul Unit după 25 februarie, dacă nu dețin un pașaport britanic valabil. Noile controale la frontieră prevăd obligativitatea unui „certificat de drept” care trebuie atașat pașaportului celei de-a doua cetățenii și care costă 589 de lire sterline, scrie The Guardian.

Avertismentul transmis de Ministerul de Interne britanic (Home Office) vine în contextul unui val de plângeri din partea unor britanici care locuiesc sau călătoresc în străinătate și care au descoperit brusc că riscă să nu li se permită accesul în Regatul Unit.

Problema a apărut ca urmare a unei modificări a controalelor la frontieră, care intră în vigoare la 25 februarie, când toate persoanele care călătoresc către Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizație de călătorie, cu excepția cetățenilor britanici sau irlandezi ori a celor scutiți prin alte prevederi. Vizitatorii pentru șederi scurte trebuie să solicite o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA), care costă 16 lire sterline.

Însă cetățenii cu dublă cetățenie vor fi obligați, pentru prima dată, să prezinte pașaportul britanic pentru a călători în Regatul Unit sau să plătească 589 de lire sterline pentru un „certificat de drept” care să fie atașat pașaportului celeilalte cetățenii, pentru a putea fi îmbarcați într-un avion, feribot sau tren.

O britanică stabilită de ani de zile în Germania, care are dublă cetățenie, a declarat că se teme că schimbările îi vor afecta copiii, în special pe fiul ei, care urmează să călătorească în Regatul Unit peste patru săptămâni.

„Sunt foarte enervată că sunt tratată din nou ca o victimă colaterală a Brexitului prin această schimbare de reguli anunțată din scurt, lipsită de viziune și arbitrară”, a spus ea.

Deși guvernul a introdus regulile anul trecut, ea și mulți alții consideră că acestea nu au fost comunicate eficient celor care trăiesc în afara țării și că menținerea a două pașapoarte pentru o familie reprezintă un „lux” costisitor pe care nu toți și-l permit.

O altă britanică, care locuiește în Spania de peste 30 de ani, a ales să obțină cetățenia spaniolă în urma Brexitului și, până acum, a putut călători liber către și dinspre Regatul Unit folosind pașaportul spaniol.

Însă Spania le cere persoanelor care se naturalizează să renunțe la cetățenia anterioară, iar prezentarea pașaportului britanic la aeroport ar putea pune în pericol, din punct de vedere legal, cetățenia sa spaniolă.

Ea a spus că știe că mulți vor susține că nu ar fi trebuit să renunțe la pașaportul britanic, însă schimbarea regulilor îi va afecta și pe numeroși copii ai cetățenilor britanici născuți în Spania, care nu au avut niciodată un pașaport britanic, dar care apar în evidențele de la frontieră ca având dublă cetățenie.

„Pare o anomalie ciudată faptul că, deși Regatul Unit recunoaște dubla cetățenie, refuză să accepte că un pașaport UE valabil deținut de un cetățean britanic oferă drept de intrare în Regatul Unit”, a declarat Julie, care a cerut să nu îi fie făcut public numele real.

Un alt cetățean cu dublă cetățenie, născut și educat la Londra, a povestit că și-a rezervat un zbor pentru o călătorie de serviciu săptămâna trecută și abia acum a aflat că ar putea rămâne blocat în afara țării. Este cetățean britanic și italian, însă nu a deținut niciodată propriul pașaport britanic și a călătorit pentru muncă folosind pașaportul italian.

El urmează să zboare vineri la New York cu pașaportul italian, dar se întoarce după 25 februarie și nu va putea prezenta la imigrare nici o autorizație ETA, nici un pașaport britanic.

Întrebat dacă s-a gândit să plătească 589 de lire pentru un certificat de drept atașat pașaportului italian, a spus că întârzierile de câteva săptămâni în procesare fac imposibilă obținerea documentului înainte de plecare.

„M-am trezit nevoit să călătoresc în scurt timp și acum mă confrunt cu posibilitatea de a nu mi se permite să mă întorc în țară”, a declarat James, care merge la un muzeu din New York pentru a finaliza logistica unor opere de artă ce urmează să fie împrumutate unei galerii din Europa.

„Începând cu 25 februarie 2026, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie vor trebui să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de drept pentru a evita întârzierile la frontieră”, a declarat un purtător de cuvânt al Home Office.

Reprezentanții ministerului au precizat că măsura face parte dintr-un program de digitalizare menit să asigure „o experiență de călătorie fără întreruperi”, oferind totodată guvernului „mai multă putere pentru a opri persoanele care reprezintă o amenințare să pună piciorul în țară și pentru a avea o imagine mai completă asupra imigrației”.

Grupul de campanie pentru drepturile cetățenilor europeni „The 3 million” a cerut introducerea unei autorizații de călătorie unice, cu cost redus, similară celei din Canada, în locul certificatului de 589 de lire disponibil în prezent.

„Regatul Unit are deja tehnologia necesară pentru a face același lucru, așa că îi îndemnăm să acționeze acum pentru a se asigura că cetățenii britanici nu sunt blocați în afara propriei țări”, a declarat Monique Hawkins, responsabilă de politici și advocacy în cadrul „The 3 million”.