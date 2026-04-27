China amenință UE cu „contramăsuri” dacă impune reguli „Fabricat în Europa”

1 minut de citit Publicat la 15:44 27 Apr 2026 Modificat la 15:44 27 Apr 2026

Măsura apare într-un context tensionat, în care SUA și China încearcă să prelungească armistițiul comercial / sursă foto: Getty Images

China amenință cu „contramăsuri” dacă Uniunea Europeană (UE) merge mai departe cu planul de a impune reguli „Fabricat în Europa”, care ar condiționa accesul la fonduri publice de utilizarea unor componente produse local.

China avertizează că firmele sale vor fi afectate de măsura care vizează consolidarea industriei blocului comunitar împotriva importurilor mai ieftine.

Legea reprezintă una dintre cele mai serioase încercări ale Uniunii Europene de a combate importurile de produse de înaltă tehnologie din China, considerate o amenințare pentru industrii locale importante, precum cea auto, scrie Financial Times.

Bruxellesul își propune, totodată, să crească ponderea industriei în PIB-ul blocului comunitar la 20% până în 2035, de la 14,3% în prezent.

Mai mult decât atât, măsura apare într-un context tensionat, în care SUA și China încearcă să prelungească armistițiul comercial.

Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat luni că a transmis vineri comentarii Comisiei Europene , exprimând „îngrijorările serioase” ale Chinei cu privire la actul pe care l-a numit „discriminare sistemică”.

„Dacă UE... insistă asupra legislației și, prin urmare, dăunează intereselor companiilor chineze, China nu va avea de ales decât să ia contramăsuri pentru a proteja cu fermitate drepturile și interesele legitime ale întreprinderilor sale”, a avertizat Ministerul Comerțului într-un comunicat.

Potrivit ministerului, legea „contravine consensului important al liderilor chinezi și europeni privind gestionarea corectă a fricțiunilor și divergențelor, afectând serios așteptările întreprinderilor chineze privind investițiile în Europa”.

Oficialii chinezi au subliniat că sunt deschiși să poarte discuții cu liderii europeni pe această temă.

În schimb, dacă negocierile nu se încheie într-o notă pozitivă pentru ambele părți, „China nu va avea de ales decât să ia contramăsuri”, mai precizează aceștia.

Propunerea UE, cunoscută oficial drept „Industrial Accelerator Act”, vizează indirect producătorii chinezi de baterii și vehicule electrice, obligând firmele străine să colaboreze cu parteneri europeni și să transfere know-how tehnologic (n.r. expertiză tehnică) atunci când își deschid operațiuni în blocul comunitar.