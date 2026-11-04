China anunță că este „în contact” pentru o întâlnire Xi-Putin-Trump la Summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific

1 minut de citit Publicat la 11:58 04 Noi 2026 Modificat la 11:58 04 Noi 2026

De la stânga la dreapta: Președintele SUA, Donald Trump, Președintele Chinei, Xi Jinping și Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj foto: Getty Images

China a declarat că este „în contact” cu SUA și Rusia în legătură cu o întâlnire trilaterală Putin-Trump-Xi, la summitul APEC. Dacă s-ar întâmpla, întâlnirea ar fi una fără precedent între cele trei puteri nucleare, scrie, miercuri, Bloomberg.

Atât Donald Trump, cât și Vladimir Putin și-au exprimat deja public interesul de a participa la o întâlnire cu Xi Jinping la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific din această lună. Comentariile purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, au semnalat miercuri deschiderea Beijingului față de o astfel de discuție, cu două săptămâni înainte de începerea conferinței.

„China menține comunicarea cu părțile relevante cu privire la o posibilă întâlnire între liderii chinezi, ruși și americani”, a declarat Mao la o conferință de presă periodică la Beijing, ca răspuns la o întrebare despre existența unor astfel de planuri.

O astfel de întâlnire ar marca o piatră de hotar în efortul Rusiei de a ieși din izolarea internațională în urma invaziei Ucrainei și ar putea să-i permită lui Xi să joace rolul de mediator în apropierea lui Putin și Trump.

Un summit trilateral între China, Rusia și SUA nu are precedent modern. Cea mai apropiată comparație ar putea fi Conferința de la Ialta din 1945, când dictatorul sovietic Iosif Stalin, președintele american Franklin D. Roosevelt și prim-ministrul britanic Winston Churchill s-au întâlnit pentru a discuta reorganizarea Europei, în contextul în care Germania nazistă se apropia de înfrângerea din cel de-al Doilea Război Mondial.

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sîbiga, şi-a exprimat opoziţia faţă de o posibilă reuniune între preşedinţii Chinei, Rusiei şi SUA pentru a căuta o cale de rezolvare a războiului din Ucraina, spunând că o posibilă astfel de întâlnire „l-ar încuraja pe Putin să continue acest război”.

„O reuniune trilaterală între liderii Ucrainei, SUA şi Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului. O reuniune trilaterală între liderii Rusiei, Chinei şi SUA ar avea efectul opus: l-ar încuraja pe Putin să continue acest război. Nu este un lider global. Este un criminal de război. Rusia nu este o putere globală, ci o problemă globală”, spunea Sîbiga.