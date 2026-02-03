China dezvăluie portavionul desprins din “Războiul Stelelor”. Ce spun specialiștii despre arma care ar oferi "avantaj suprem"

Experții militari sunt sceptici că planurile prezentate pot fi concretizate de către statul chinez. Foto: Captură video/ChineseArmy/ YouTube

Armata Chinei a dezvăluit planurile pentru un portavion care ar putea deveni "o armă supremă", capabilă să desfășoare avioane de vânătoare fără pilot, și să lanseze rachete de la limita de sus a atmosferei Pământului, potrivit The Telegraph.

Pe de altă parte, experții militari sunt sceptici că planurile prezentate pot fi concretizate de către statul chinez.

Mass-media de stat a publicat un videoclip conceptual cu “Luanniao”, cea mai mare navă de război din lume, care călătorește prin spațiu deasupra tuturor sistemelor defensive actuale.

China a susținut că portavionul ar putea deveni operațional în 20 până la 30 de ani. Cu toate acestea, experții au fost sceptici cu privire la proiect, iar unii l-au comparat cu o cascadorie menită să „inspire publicul chinez”.

Semănând cu o navă spațială dintr-un film Star Wars, Luanniao va fi un portavion triunghiular gri imens, lung de 242 de metri și lățime de 684 de metri. Va avea o greutate la decolare de 120.000 de tone - semnificativ mai mult decât orice navă similară aflată în funcțiune astăzi.

Potrivit presei de stat, Luanniao va fi proiectată să transporte până la 88 de avioane de vânătoare fără pilot Xuan Nu. Se pare că acestea vor fi aeronave stealth extrem de manevrabile, capabile să lanseze rachete hipersonice, dar vor fi semnificativ mai grele decât dronele.

Dacă va fi finalizată, noua navă spațială ar „depăși aproape pe toată lumea”, potrivit lui Peter Layton, expert în apărare și cercetător invitat la Institutul Griffith Asia din Australia.

Portavionul spațial ar oferi avantaje supreme, fiind capabil să zboare peste rachete sol-aer și alte aeronave de vânătoare, a spus Layton, adăugând: „De asemenea, ești în afara razei de acțiune a vremii, în general - și ești în afara razei de acțiune a majorității sistemelor defensive.”

Ce spun experții despre noua armă

Luanniao ar putea permite, de asemenea, Beijingului să o poziționeze direct deasupra țintelor și să lanseze rachete asupra lor.

Asemenea capabilități ar oferi Chinei un avantaj semnificativ, inclusiv asupra Taiwanului și în Marea Chinei de Sud, care ar putea fi scena unui viitor război împotriva Statelor Unite.

Luanniao face parte din proiectul mai amplu Nantianmen al Chinei, care se traduce prin Poarta Cerească de Sud.

Dezvoltat de Corporația Industriei Aviației din China, proiectul cuprinde o serie de planuri ambițioase de extindere a capacităților aeriene și spațiale ale țării. Unul dintre cele mai importante elemente este un avion de vânătoare de a șasea generație, cunoscut sub numele de avionul de vânătoare Baidi, care va putea opera și în apropierea spațiului. Un model al avionului a fost expus la Expoziția Internațională de Aviație și Aerospațială din China în 2024.

Luanniao este cea mai recentă dezvoltare în cursa spațială continuă dintre SUA și China. Beijingul a investit în dezvoltarea de rachete și sateliți în efortul de a scoate SUA din frunte și, după anumite indicatori, acum câștigă.

În 2024, China a lansat cu succes Chang'e-6, o navă spațială robotizată, care a ajuns pe fața ascunsă a Lunii și s-a întors pe Pământ cu mostre lunare.

Misiunea Chang'e-7, care are ca scop găsirea apei pe suprafața Lunii, este planificată pentru august. Deși SUA încă dețin capacități de top, impulsul său pare să încetinească, în timp ce cel al Chinei crește.

China, în urma SUA privind cursa spațială

Luanniao, de departe cea mai ambițioasă parte a Proiectului Nantianmen, a fost concepută pentru prima dată în urmă cu mai bine de 10 ani, dar a fost respinsă de majoritatea experților ca un proiect fantastic. Pentru mulți, încă este.

Tehnologia necesară pentru ca o aeronavă să plutească la marginea atmosferei Pământului și să lanseze rachete spre suprafață nu există în prezent. Ar necesita „cantități enorme de combustibil”, precum și un nou tip de sistem de propulsie care încă nu a fost dezvoltat, a spus Layton.

O modalitate prin care China ar putea obține un rezultat similar este prin plasarea purtătorului pe orbită, similar unui satelit sau unei rachete. Cu toate acestea, pe orbită, aeronava ar fi vulnerabilă la resturi, care ar distruge-o în caz de coliziune.

Pentru a lansa Luanniao pe orbită, China ar avea nevoie și de o rachetă reutilizabilă. Lucrează la una de ani de zile, dar până acum nu a reușit să o realizeze.

Beijinul s-ar putea inspira din rachetele reutilizabile SpaceX ale lui Elon Musk. Cu toate acestea, țara este probabil la 10 până la 15 ani distanță de a-și dezvolta propria rachetă, a declarat Layton.