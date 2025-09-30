China s-a grăbit să lanseze un "Dom de Aur" identic cu cel anunțat de SUA. Pentagonul încă lucrează la el

Pentagonul încă proiectează "Domul de Aur". Foto: Getty Images

China a implementat un prototip funcțional al unui sistem global de apărare, similar cu "Domul de Aur" propus de Statele Unite, marcând un progres important în tehnologia de procesare a datelor pentru gestionarea amenințărilor la nivel mondial, potrivit oamenilor de știință implicați în proiect, scrie South China Morning Post.

"Deși platforma de date pentru detectarea distribuită a avertizărilor timpurii se află încă în fază incipientă de dezvoltare, aceasta poate monitoriza simultan o mie de rachete lansate asupra Chinei, din orice colț al lumii", potrivit dezvoltatorilor.

Folosind mai mulţi senzori din spațiu, ocean, aer și sol, sistemul identifică și analizează potențialele amenințări, obținând informații critice în timp real, precum traiectoriile de zbor, tipurile de arme și dacă acestea sunt focoase reale sau momeli – pentru a ghida sistemele de interceptare.

Echipa susține că sistemul poate integra date provenite din diferite tipuri de platforme militare, dezvoltate de furnizori diferiți, implementate în regiuni și în perioade distincte, și poate transmite și analiza volume mari de date cu viteză ridicată, prin rețele militare extrem de sigure, dar cu lățime de bandă limitată, chiar și în condiții de interferențe sau perturbări.

Este primul sistem de apărare antirachetă cunoscut care atinge o acoperire la nivel global.

În prezent, sistemul de apărare antirachetă al SUA este împărțit în segmente regionale. În luna mai, Donald Trump a propus inițiativa Domului de Aur, cu scopul de a elimina barierele geografice și de a permite partajarea informațiilor la nivel mondial.

Totuși, până acum nu a fost stabilit niciun plan arhitectural clar. Nici Pentagonul, nici contractorii din industria apărării nu au oferit o soluție fezabilă pentru gestionarea fluxurilor de date și nici nu au ajuns la un consens privind implementarea sistemului.

Unii experți în tehnologie militară susțin că Domul de Aur ar putea fi un alt exemplu în care "SUA are o idee, dar China o pune în aplicare".

Din cauza dezindustrializării, capacitatea Americii de a dezvolta și produce arme noi scade într-un ritm neașteptat, afirmă aceștia. Programe precum cele pentru rachete hipersonice, arme laser de mare putere, avioane de luptă de a șasea generație sau catapulte electromagnetice pentru aeronave stealth (N.r. - nedetectabile) de pe portavioane se confruntă cu întârzieri semnificative în SUA, în timp ce China avansează în aceste domenii.

Potrivit echipei conduse de inginerul senior Li Xudong, de la Institutul de Cercetare pentru Tehnologie Electronică din Nanjing, cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare din China pentru ingineria sistemelor electronice de apărare, "prototipul platformei de date pentru detectarea distribuită a avertizărilor timpurii a fost dezvoltat, testat și implementat de Armata Populară de Eliberare (PLA)".

Cercetătorii afirmă că sistemul a fost conceput pentru a depăși provocările persistente legate de integrarea surselor de date fragmentate și eterogene din sistemele radar, satelit, optice și electronice, aflate în spațiu, aer, mare și pe sol.

"Sistemul prototip poate executa programare paralelă distribuită pentru până la 1.000 de sarcini de procesare a datelor pe diferite noduri", au scris membrii echipei într-o lucrare evaluată de colegi, publicată pe 2 septembrie în revista chineză Modern Radar.

"Prin colectarea și integrarea uniformă a produselor de date provenite din nodurile superioare ale sistemelor existente de avertizare timpurie și detectare – cum ar fi datele de urmărire completă a țintelor, imagini de detectare, alerte de lansare, avertizări privind amenințările și rezultate de identificare – s-a reușit o agregare unificată, guvernanță și utilizare partajată a datelor, la un nivel global de conștientizare situațională în materie de avertizare timpurie", se precizează în articol.

"În prezent, sistemul prototip a fost testat pe mai multe noduri ale rețelei de avertizare timpurie, reușind colectarea, procesarea, integrarea și analiza unificată a datelor de detectare și avertizare – anterior fragmentate, izolate și în formate multiple. Produsele de date rezultate pot fi publicate centralizat, ceea ce sporește semnificativ capacitățile de management integrat ale comandamentului PLA", au adăugat Li și colegii săi.

Programul american Golden Dome, care urmărește dezvoltarea unei rețele integrate de apărare antirachetă, bazate pe inteligență artificială și cuprinzând uscatul, marea, aerul și spațiul, nu are încă o arhitectură tehnică bine definită.

Generalul Michael Guetlein, din cadrul Forțelor Spațiale ale SUA și responsabil cu acest program, a recunoscut că designul final al unei "arhitecturi obiective" este departe de a fi stabilit.

"Toți cei care spun că știu cum va arăta, de fapt nu știu – inclusiv eu", a declarat el în cadrul unui eveniment din industrie, organizat în iulie.

Potrivit unui raport publicat de Spacenews pe 2 august, industria americană consideră că cea mai mare provocare a Domului de Aur nu o reprezintă rachetele, ci volumul uriaș de date.

Dan Knight, vicepreședinte pentru senzori și integrarea datelor la compania de tehnologie pentru securitate națională Arcfield, a afirmat în cadrul unei discuții la Spacenews că, deși Domul de Aur este destinat apărării Americii de Nord, "acesta trebuie să sprijine și unități tactice avansate și să poată răspunde în conflicte externe, care implică drone sau rachete balistice cu rază scurtă de acțiune".

Sistemul utilizează o gamă largă de tehnologii pentru colectarea, stocarea și procesarea în timp real a datelor. Una dintre inovațiile-cheie este utilizarea protocolului QUIC (Quick UDP Internet Connections / Conexiuni rapide la internet prin UDP), o tehnologie de ultimă generație pentru transmiterea rapidă și fiabilă a datelor între noduri, chiar și în condiții de congestie a rețelei sau conectivitate instabilă.

Datele colectate de sistem vor fi folosite și pentru antrenarea algoritmilor de inteligență artificială, potrivit cercetătorilor, care admit că prototipul nu este încă perfect. Totuși, aceștia se așteaptă să îl îmbunătățească și să îl extindă în viitor.