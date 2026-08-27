China și-a îndemnat cetățenii să plece din Eswatini, singurul stat african care are legături cu Taiwanul

China și-a îndemnat cetățenii să plece din Eswatini, singurul stat african care are legături cu Taiwanul FOTO Getty Images

Ministerul chinez de Externe le-a cerut cetățenilor chinezi să părăsească regatul Eswatini, singurul stat african care are legături cu Taiwanul. Ministerul a invocat „riscuri de securitate” și a menționat "fraudele cibernetice răspândite și activitățile infracționale asociate jocurilor de noroc", fără să dea însă alte detalii, scrie BBC.

Autoritățile de la Beijing le-au recomandat cetățenilor chinezi să se mute cât mai curând posibil în țări considerate "relativ mai sigure", precum Africa de Sud, care se învecinează cu Eswatini.

Eswatini este una dintre cele 12 țări din lume și singura din Africa care menține relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, insulă pe care China o consideră parte a teritoriului său.

Marți, publicația privată Times of Eswatini a relatat că 40 de cetățeni chinezi se află în detenție de luna trecută, după ce au fost arestați în timp ce încercau să părăsească țara. Aceștia fuseseră arestați inițial, împreună cu zeci de alți cetățeni străini, în luna martie, în timpul unor raiduri asupra unor presupuse centre ilegale de jocuri de noroc online din capitala Mbabane și din zonele învecinate, potrivit publicației.

Avocații grupului au transmis scrisori procurorului general și Ministerului de Interne, în care au precizat că cetățenii chinezi și-au recunoscut vinovăția pentru încălcarea legislației privind imigrația și au plătit amenzile stabilite de instanțe. Cei 40 au fost ulterior eliberați în baza unei decizii a Înaltei Curți, iar avocații lor susțin că rearestarea acestora a fost ilegală.

În avertismentul adresat cetățenilor săi, China precizează că persoanele care insistă să călătorească în Eswatini sau să rămână în această țară se vor confrunta cu "riscuri de securitate extrem de ridicate", iar posibilitatea autorităților chineze de a le acorda asistență în timp util ar putea fi afectată.

China exercită de mai mulți ani presiuni asupra statelor care mențin relații diplomatice oficiale cu Taiwanul pentru ca acestea să rupă legăturile cu Taipeiul.

În aprilie, Taiwanul a acuzat Beijingul că a încercat să împiedice deplasarea președintelui Lai Ching-te în Eswatini, făcând presiuni asupra țărilor din regiune pentru a retrage autorizațiile de survol. Vizita, programată inițial pentru perioada 22-26 aprilie pentru a marca 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Mswati al III-lea, a fost anulată în urma acestor evoluții.

Lai a ajuns în cele din urmă în Eswatini în luna mai, fără să precizeze ruta pe care a folosit-o pentru a ajunge în țară. Niciunul dintre guverne nu anunțase în prealabil vizita. După această deplasare, Ministerul chinez de Externe a declarat că Lai a devenit "de râsul comunității internaționale".

La începutul acestui an, China a eliminat taxele vamale pentru importurile din toate țările africane, cu excepția Eswatini.