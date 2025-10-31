China și Canada încălzesc relațiile diplomatice din cauza războiului comercial cu Trump. Xi l-a invitat pe Carney în China

Mark Carney a fost invitat la Beijing de Xi Jinping. Foto: Getty Images

Xi Jinping l-a invitat, vineri, pe prim-ministrul canadian, Mark Carney, să viziteze China, semnalând o dezgheţare a relaţiilor bilaterale tensionate, în timpul unei întâlniri în Coreea de Sud, relatează AFP, citată de Agerpres.

Discuţiile dintre Xi şi prim-ministrul canadian, care au avut loc la summitul Forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Gyeongju, au fost primele dintre liderii celor două ţări din 2017, într-un moment în care China şi Canada, afectate de consecinţele anunţurilor preşedintelui american, Donald Trump, şi de impactul tarifelor SUA, sunt interesate să îşi consolideze relaţiile bilaterale.

„Vă invităm să vizitaţi din nou China în calitatea de prim-ministru al Canadei”, i-a spus liderul chinez lui Mark Carney, care a răspuns că este „încântat de invitaţia de a veni în China pentru a aprofunda dialogul”.

Relațiile chino-canadiene se îmbunătățesc pe fondul ostilității față de Trump

„Relaţiile chino-canadiene au revenit, recent, pe o tendinţă pozitivă datorită eforturilor comune ale ambelor părţi”, a declarat Xi Jinping, conform unei înregistrări. „China este dispusă să colaboreze cu Canada pentru a readuce relaţiile sino-canadiene pe drumul cel bun”, a adăugat el.

Relaţiile dintre China şi Canada s-au răcit în 2018 după arestarea în Canada a unui director executiv al companiei chineze Huawei şi reţinerea a doi canadieni de către regimul de la Beijing, sub acuzaţia de spionaj.

În iulie, Mark Carney a anunţat un tarif de 25% pentru mai multe categorii de oţel importate din China. Luna următoare, China a anunţat că va începe să impună un tarif temporar de 75,8% la importurile de canola canadiană, seminţe oleaginoase utilizate pentru alimente şi biocombustibili.

Însă, Canada ar putea încerca, acum, o apropiere de China pentru a contracara războiul comercial al lui Trump, care îi ameninţă economia mai mult decât diferențele de opinie cu China.

Săptămâna aceasta, preşedintele Donald Trump a anunţat o nouă creştere cu 10% a tarifelor la mărfurile canadiene şi a întrerupt negocierile comerciale, deranjat de o reclamă antiprotecţionistă a provinciei Ontario.

„Această lume veche a expansiunii reglementate a comerţului şi a investiţiilor deschise, bazate pe reguli, o lume de care depindea o mare parte din prosperitatea naţiunilor noastre, inclusiv a Canadei, acea lume a dispărut”, a declarat Mark Carney la o reuniune a preşedinţilor directori generali ai APEC, din Gyeongju.

Carney a vorbit despre ţara sa în termeni de „superputere energetică” şi furnizor major de gaze naturale lichefiate (GNL) pentru Asia.