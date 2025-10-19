Chinezii de la BYD recheamă în fabrică peste 115.000 de maşini, cea mai amplă acțiunea a lor de acest gen. Ce modele sunt vizate

Producătorul auto chinez BYD (Build Your Dreams) va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de 115.000 de vehicule, pe piața internă, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii, potrivit Euronews.com. Rechemarea se referă la vehiculele din seria Tang și Yuan Pro, atât mașini electrice, cât și hibride, produse între 2015 și 2022.

Aproximativ 44.500 de unități din seria Tang vor fi rechemate din cauza unui controler defectuos al motorului de acționare. În unele cazuri, acest lucru poate duce la coroziunea plăcii de circuit și la pierderea energiei electrice a mașinii, potrivit Administrației de Stat pentru Reglementarea Pieței din China.

Aproape 71.200 de mașini Yuan Pro vor fi, de asemenea, rechemate din cauza garniturilor de etanșare a bateriei instalate incorect, care ar putea permite pătrunderea apei în baterie, reducând în unele cazuri puterea de ieșire.

Ce reparaţii vor suferi maşinile

„BYD Auto Industry Co., Ltd. își va autoriza dealerii să aplice gratuit un material de etanșare special pentru a consolida carcasa bateriei pe vehiculele afectate, restabilind impermeabilitatea și eliminând riscul de siguranță”, a declarat Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței.

China domină industria globală a vehiculelor electrice, parțial datorită subvențiilor generoase de stat, precum și unei abordări orientate spre viitor - ceea ce înseamnă că firmele investeau în tehnologia electrică cu mult înaintea concurenților globali.

Ascensiunea acestor companii a fost deosebit de dăunătoare pentru firmele europene, care încă se luptă să ofere vehicule electrice la un preț mai mic decât rivalii lor chinezi. Pentru a proteja firmele autohtone, UE impune tarife pentru vehiculele electrice fabricate în China în Europa încă de anul trecut.

Chinezii îi forţează pe producătorii europeni de maşini să închidă 8 fabrici

Cererea scăzută de automobile și noii concurenți, precum BYD din China, ar putea forța producătorii europeni să renunțe la până la opt fabrici, pe măsură ce industria trece printr-o resetare dureroasă, potrivit firmei de consultanță AlixPartners.

Pe întreg continentul, fabricile de automobile funcționează în medie la doar 55% din capacitate, cu unități care funcționează la mai puțin de trei sferturi din capacitatea maximă, epuizând profitul companiei, au declarat consilierii pentru restructurare.

AlixPartners consideră Stellantis ca fiind cea mai afectată, operațiunile europene ale producătorului Alfa Romeo funcționând la aproximativ 45%.

Mărci chinezești precum BYD și MG, deținută de SAIC Motor, ar putea ocupa 10% din piață până în 2030, ceea ce crește presiunea pentru reducerea capacității.