Chinezii îi forţează pe producătorii europeni de maşini să închidă 8 fabrici. Care este cel mai afectat brand auto din UE

2 minute de citit Publicat la 07:00 15 Oct 2025 Modificat la 07:39 15 Oct 2025

Supermașina electrică YANGWANG U9 construită de producătorul auto chinez BYD. Sursa foto: Hepta

Cererea scăzută de automobile și noii concurenți, precum BYD din China, ar putea forța producătorii europeni să renunțe la până la opt fabrici, pe măsură ce industria trece printr-o resetare dureroasă, potrivit firmei de consultanță AlixPartners, notează Bloomberg.

Pe întreg continentul, fabricile de automobile funcționează în medie la doar 55% din capacitate, cu unități care funcționează la mai puțin de trei sferturi din capacitatea maximă, epuizând profitul companiei, au declarat consilierii pentru restructurare.

Stellantis, cel mai afectat producător auto

AlixPartners consideră Stellantis ca fiind cea mai afectată, operațiunile europene ale producătorului Alfa Romeo funcționând la aproximativ 45%.

„Producătorii auto europeni vor pierde între unu și două milioane de vehicule în fața mărcilor chineze în următorii ani”, a declarat Fabian Piontek, directorul general al AlixPartners în Germania.

„Producătorii auto chinezi vor atinge o cotă de piață de aproximativ 5% în Europa în acest an.”

Închiderea unei fabrici este costisitoare și duce la negocieri lungi cu reprezentanți puternici ai lucrătorilor.

AlixPartners estimează că închiderea unei fabrici mari cu aproximativ 10.000 de lucrători declanșează cheltuieli de aproximativ 1,5 miliarde de euro, procesul durând între unu și trei ani.

BYD și MG "prind viteză" în Europa

Volkswagen și-a închis fabrica din Zwickau, Germania, pentru o săptămână în această lună, în timp ce Stellantis oprește temporar producția la unitățile care produc modele precum Fiat Panda și Alfa Romeo Tonale.

Livrările în Europa au crescut cu doar 0,9% anul trecut, ajungând la aproximativ 13 milioane de vehicule, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile.

Mărci chinezești precum BYD și MG, deținută de SAIC Motor, ar putea ocupa 10% din piață până în 2030, ceea ce crește presiunea pentru reducerea capacității, a declarat AlixPartners.

Românii lasă în urmă motorul termic: surpriza toamnei vine de la BYD

Septembrie 2025 confirmă o tendință tot mai clară pe piața auto din România: tot mai mulți șoferi renunță la mașinile cu motor termic și aleg modelele electrice sau plug-in hybrid. Potrivit datelor oficiale, luna trecută au fost înmatriculate 1.057 de vehicule electrice și hibride plug-in.

Cea mai mare surpriză vine însă din partea producătorului chinez BYD, care a reușit o performanță notabilă: 112 unități vândute, devansând mărci deja consacrate din segmentul EV și PHEV.

Tesla, considerată mult timp reperul mobilității electrice, a înregistrat 102 unități, în timp ce MG – unul dintre brandurile chinezești care a mizat puternic pe preț – are doar 4 mașini full electrice înmatriculate în septembrie. Dacia Spring, cândva vedeta pieței locale, a scăzut la 14 unități, semn că preferințele cumpărătorilor români s-au rafinat semnificativ.

Privind tabloul general, BYD deține acum peste 10% din piața EV și PHEV din luna septembrie – o reușită impresionantă pentru un brand relativ nou în România. Mai mult, a reușit să depășească Tesla cu 10 unități și să se detașeze clar de MG, demonstrând că românii reacționează mai bine la calitatea și consistența produsului, nu doar la renumele mărcii.