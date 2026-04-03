Ciclonul Narelle paralizează o rută energetică cheie din Asia: Producători de gaze și companii din minerit își suspendă activitatea

Ciclonul tropical Narelle, care s-a extins pe o distanță de 6.500 km în Australia, a forțat companii precum Rio Tinto, Chevron și Woodside să suspende operațiunile. În mod neobișnuit, ciclonul a blocat săptămâna trecută operațiunile miniere pe coastele de est, nord și vest ale țării, perturbând transporturile de minereu de fier și bauxită, precum și terminalele de gaze din larg, potrivit Financial Times.

Temperaturile mai calde din Australia, căldura extremă devenind ceva obișnuit ca urmare a încălzirii globale, au avut un efect de domino asupra temperaturilor oceanelor, care alimentează furtuni din ce în ce mai intense.

Biroul Australian de Meteorologie (BOM) a declarat că ciclonul tropical a fost neobișnuit prin durata sa și distanța pe care a parcurs-o. S-a format inițial în Marea Coralilor cu mai mult de două săptămâni înainte și s-a deplasat inițial spre coasta din Queensland, apoi spre Teritoriul de Nord și, în final, spre Australia de Vest.

NASA a menționat că furtuna „a reacționat rapid la apele calde ale Oceanului Indian” în timp ce traversa mările din nordul Australiei, prinzând viteză și forță până la vânturi maxime susținute de 209 km/h înainte de a ajunge definitiv la uscat.

Rio Tinto a declarat că transporturile echivalente cu 8 milioane de tone de minereu de fier - în valoare de peste 1 miliard de dolari australieni la prețurile actuale - au fost lovite de ciclon, alături de alte evenimente meteorologice extreme recente. Compania se aștepta să recupereze aproximativ jumătate din pierderi.

Pe piața energiei, impactul a fost resimțit deoarece aprovizionarea globală cu gaze naturale lichefiate a fost supusă presiunilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Australia este al treilea cel mai mare exportator de GNL din lume, după SUA și Qatar, și un furnizor cheie pentru Asia.

Saul Kavonic, analist la MST Marquee, a declarat că pagubele provocate de ciclon au fost „excepțional de nepotrivite” în contextul piețelor energetice tensionate. Combinate cu aprovizionarea Qatarului care nu funcționează, acestea au dus la întreruperea a 30% din aprovizionarea globală cu GNL.

„Acest lucru va exacerba situația tensionată a pieței gazelor din Asia și Europa, mai ales dacă va dura câteva săptămâni pentru ca nivelurile de producție australiene să se normalizeze din nou”, a spus el.

Producția la operațiunea de mangan a South32 de pe Groote Eylandt, în Golful Carpentaria, a fost suspendată din cauza vânturilor puternice care au devastat insula.

Ciclonul ar putea avea, de asemenea, un impact „sever” asupra sectorului agricol, cauzat de inundațiile din regiuni agricole cheie din Australia, cum ar fi Queensland, potrivit Rabobank.

Dar perioada precedentă de secetă intensă din nordul Australiei de Vest a creat condițiile care au stat la baza furtunii dramatice de praf roșu dinaintea lovirii ciclonului. Vânturi foarte puternice la sud de ochiul ciclonului au traversat vastul teren expus, marcat de sedimentele sale de oxid de fier de culoarea ruginii.

Un fenomen similar, creat de condiții atmosferice diferite, a avut loc și în Europa în ultimele săptămâni, unde praful din Sahara s-a răspândit spre nord. În Creta, săptămâna aceasta, traficul aerian a fost oprit deoarece vânturile puternice au adus nori de praf severi care au ascuns vizibilitatea.

În cazul prafului saharian, particulele și mineralele se combină cu amoniacul și alte emisii de compuși cu azot asociate cu îngrășămintele răspândite în emisfera nordică primăvara pentru a forma aerosoli.

Procesul este intensificat de condițiile meteorologice sezoniere, și anume temperaturi scăzute dimineața și temperaturi mai calde mai târziu în cursul zilei. Creșterea concentrațiilor de polen contribuie în continuare la calitatea slabă a aerului.

Alte cazuri de furtuni de praf sezoniere severe au loc în sud-vestul SUA înainte de uraganele din Pacific, inclusiv în vestul Texasului, unde mineralele sunt prezente și în furtunile de praf, iar furtunile de vânt se produc într-un mod similar cu experiența australiană.