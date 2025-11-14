Cinci mari state europene s-au reunit pentru a contracara războiul hibrid al Rusiei. Ce este "Grupul celor cinci"

Miniștrii din "Grupul celor cinci" caută mijloace de a contracara dronele ruse. Sursă: Getty Images

Miniștrii Apărării din Germania, Franța, Italia, Polonia și Regatul Unit, reuniți vineri la Berlin, s-au angajat să coopereze mai strâns împotriva 'amenințărilor hibride din partea Rusiei, cum ar fi atacurile informatice, incursiunile cu drone și dezinformarea, transmite Agerpres, care citează AFP.

Într-o declarație comună, cei cinci oficiali și-au reafirmat ''sprijinul de nezdruncinat'' pentru Ucraina și intenția de a întări în continuare forțele armate ale țărilor lor.



''Ne vom accentua cooperarea pentru a contracara amenințările hibride împotriva aliaților, inclusiv reacționând la provocările reprezentate de drone, de atacurile informatice și de dezinformare'', au declarat miniștrii din așa-numitul ''Grup european al celor cinci'' creat acum un an.



Acțiunile vor include identificarea unor sisteme de apărare împotriva dronelor și ameliorarea schimbului de informații, au precizat ei.



'În ultimele luni, în Europa au fost semnalate tot mai frecvent drone în locuri sensibile, cum ar fi aeroporturile sau diferite obiective militare.

Liderii celor cinci state europene consideră că Rusia se află în spatele unor astfel de incidente.

Liderii din "Grupul celor cinci" spun că vor integra industria militară din Ucraina în inițiativele europene

''Rusia încearcă să abată atenția de la propriile sale probleme și neajunsuri, de exemplu, de la loviturile reușite de Ucraina în profunzimea teritoriului rus, dar și de la pierderile grele de pe front, încercând, totodată, să producă nesiguranță și teamă în societățile noastre'', a afirmat după reuniune ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.



Miniștrii, cărora li s-a alăturat și șefa diplomației europene, Kaja Kallas, s-au angajat să coopereze mai intens cu Ucraina și să integreze industria de apărare ucraineană în "inițiativele și lanțurile de valori europene''.



De asemenea, ei au anunțat ''o contribuție europeană mai mare la securitatea euro-atlantică''.



Sub presiunea președintelui american Donald Trump și a amenințării rusești, statele membre ale NATO s-au angajat la sfârșitul lui iulie să își crească cheltuielile strict militare de la 2% la 3,5% din produsul intern brut.



''Agresiunea rusească se intensifică. Războiul din Ucraina continuă, dezlănțuit. Statele Unite au provocat pe bună dreptate națiunile europene să facă mai mult și să cheltuiască mai mult pentru apărare'', a subliniat ministrul britanic al Apărării, John Healey.