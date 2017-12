Cine a provocat incendiul de la New York, care s-a soldat cu moartea a 12 persoane

Un copil în vârstă de trei ani şi jumătate care se juca la aragaz a declanşat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anunţat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro, relatează AFP.



'Am descoperit că focul s-a declanşat într-o bucătărie de la parter. Incendiul a fost provocat de un copil de trei ani şi jumătate care se juca la aragaz. Focul s-a aprins şi mama copilului nu l-a descoperit la timp. Ea a fost alertată de strigătele copilului', a explicat Daniel Nigro. Acest incendiu este cel mai grav petrecut în New York din 1990, exceptând atacurile din 11 septembrie 2001.



Potrivit primarului metropolei americane, Bill de Blasio, incendiul declanşat într-un bloc de locuinţe din cartierul newyorkez Bronx a făcut cel puţin 12 morţi, printre care şi un copil de un an, alte patru persoane fiind grav rănite.