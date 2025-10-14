Cine ar putea fi noul prim-ministru al Republicii Moldova. Se declară „american de origine moldovenească” și nu a mai făcut politică

Foto: alfr.md via Ziarul de Gardă.

Alexandru Munteanu, afacerist moldovean stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar putea să devină noul prim-ministru al guvernului Republicii Moldova, conform surselor citate de Ziarul de Gardă.

Munteanu are 61 de an și se prezintă drept „american de origine moldoveană”, conform aceleiași surse. Posibilul candidat nu a mai fost implicat, în trecut, în nicio activitate politică.

Candidatura lui Munteanu ar urma să fie discutată în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu pe parcursul zilei de marți, 14 octombrie.

Dorin Recean, cel care a condus guvernul R. Moldova în ultimii doi ani și jumătate, a anunțat luni, 13 octombrie, că nu-și mai dorește un nou mandat. El a anunțat că se retrage din viața politică și revine în mediul privat.

Cine este Alexandru Munteanu

Alexandru Muntanu are 61 de ani și a avut, până acum, doar apariții discrete în spațiul public din R. Moldova. Conform informațiilor publice, el este fondator al Camerei Americane de Comerț din Moldova (AmCham Moldova), președinte fondator al Alianței Franceze din Moldova și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

El are o diplomă de masterat în Managementul Politicilor Economice, obținută la Universitatea Columbia din New York și o diplomă de masterat în fizică de la Universitatea de Stat din Moscova.

În 2018, Alexandru Munteanu a candidat la alegerile interne în Camera de Comerț Americană din Ucraina, organizație care reprezintă interesele companiilor americane și internaționale active pe piața ucraineană. În acest context, Camera de Comerț Americană din Ucraina a publicat biografia lui Alexandru Munteanu. Atunci, Munteanu s-a prezentat drept „american de origine moldovenească, stabilit în Ucraina de 20 de ani”.

În aceeași prezentare, Alexandru Munteanu a menționat că a fost decorat cu titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței.

Alexandru Munteanu a relatat, atunci, că a lucrat la Banca Mondială (Washington D.C.), acolo unde a muncit și Maia Sandu, cu o scurtă pauză, aproape 10 ani. La Banca Mondială, acesta a fost responsabil de Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Munteanu a anunțat atunci că a mai lucrat la una dintre cele mai vechi bănci franceze – Credit Lyonnais de la Paris, precum și la Banca Națională a Moldovei.

Alexandru Munteanu este fondatorul unei societăți de investiții cu capital privat – 4i Capital Partners – specializată în administrarea investițiilor din Ucraina, Belarus și R. Moldova.

„Am condus investiții pentru WNISEF/Horizon Capital, Dragon Capital, iar în prezent pentru propria mea firmă, 4i Capital Partners. Am făcut parte din numeroase consilii de administrație ale unor companii comerciale și, în prezent, sunt membru al consiliilor Portmone, Venbest și Prime Group (unde dețin funcția de președinte al consiliului în toate), precum și al consiliului Bank Credit Dnepr, în calitate de director independent. Am predat la universitate inginerie electrică, precum și cursuri de monedă, bănci și piețe financiare, și intenționez să revin la activitatea didactică la un moment dat în carieră. În prezent, sunt membru al Consiliului de Guvernatori al Școlii Internaționale Pechersk (PSI) din Kiev, unde ocup funcțiile de trezorier și președinte al Comitetului pentru Finanțe și Risc”, se prezenta, în 2018, Alexandru Munteanu.

În 2005, Alexandru Munteanu, în calitate de director al reprezentantei WNISEF în Moldova, anunța crearea unei companii de gestionare a fondurilor – Horizon Capital.