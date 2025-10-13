Dorin Recean pleacă din funcția de premier al Moldovei: "Nu voi continua în viața publică și politică"

Premierul Rep. Moldova, Dorin Recean. Foto: Agerpres

Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, a anunţat că, odată cu expirarea actualului mandat al Guvernului, pleacă din funcţia din prim-ministru şi că părăseşte scena politică, dar şi viaţa publică, potrivit tv8.md.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a mulțumit pentru activitate lui Dorin Recean și a declarat că PAS va propune un candidat la funcția de premier după validarea alegerilor parlamentare.

„Împreună cu președinta Sandu, împreună cu deputații și membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, cu care am început lucruri esențiale pentru țara noastră, dar și împreună cu toată societatea, alături de care ne-am apropiat incredibil de mult de obiectivul aderării la UE - toți împreună ne-am făcut datoria.

Îi mulțumesc PAS pentru încredere și pentru mandatul de a conduce Guvernul Republicii Moldova în această perioadă complicată.

Am lucrat cu oameni profesioniști, demni și curajoși în PAS, oameni care încă acum 10 ani au pornit o luptă pentru democrație și independența reală, luptă fără de care azi nu era să fim aici”, a afirmat ulterior Dorin Recean, conform tv8.md, punctând că următorul Executiv trebuie să se axeze pe creșterea economică a țării.

„Nu am intenționat să fiu sau să rămân în politică, de asta mandatul meu se termină odată cu expirarea actualului mandat. Eu nu voi continua să fiu în viața publică și în viața politică, voi depune mandatul de deputat și după aceea voi merge să îmi continui drumul meu profesional, pe care l-am lăsat într-o parte.

Discuțiile în societate sunt foarte multe, ceea ce este firesc. Datoria noastră este să aducem claritate. Eu am fost onorat de încrederea PAS și de intenția partidului de a-mi oferi responsabilitatea mandatului de prim-ministru pentru următorul ciclu. Însă decizia mea este alta”, a adăugat Recean.

Guvernul Recean a fost învestit pe 16 februarie 2023, iar anterior a fost a fost consilier al președintei în domeniul apărării și securității naționale, dar și secretar al Consiliului Suprem de Securitate.

PAS a obinut din nou majoritatea absolută

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) urmează să aibă majoritate absolută în Parlament, după alegerile de luna trecută, și va guverna de unul singur. În noul parlament vor mai ajunge și așa-zisul „Bloc Patriotic”, blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă.

Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 50,05% dintre alegători, în timp ce principala formaţiune pro-rusă, „Blocul Patriotic” (Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,25% dintre votanţi.