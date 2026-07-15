Cine sunt victimele din incendiul de vegetație din Almeria, considerat unul dintre cel mai grave din istoria recentă a Spaniei

2 minute de citit Publicat la 07:41 15 Iul 2026 Modificat la 07:41 15 Iul 2026

Localnicii au spus că incendiul s-a extins cu o viteză „încredibilă” și abia au avut timp să fugă din calea flăcărilor. FOto: Profimedia Images

Șapte cetățeni britanici se numără printre cele 13 persoane care și-au pierdut viața în incendiile de vegetație care au devastat provincia Almería, din sudul Spaniei. Autoritățile spaniole au confirmat identitatea victimelor după finalizarea autopsiilor, iar tragedia este considerată unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă a țării, scrie BBC.

Potrivit autorităților, 12 dintre cele 13 victime sunt cetățeni străini. Printre acestea se află șapte britanici, trei belgieni, un francez și un american. Cea de-a 13-a victimă este un cetățean spaniol.

Instituția responsabilă cu identificarea victimelor a precizat că toate persoanele decedate erau adulți, opt femei și cinci bărbați.

Un cuplu britanic, printre victime

Printre britanicii care și-au pierdut viața se află Pete și Fran Gillam, un cuplu care locuia în localitatea Bédar, una dintre cele mai afectate de incendii. Decesul lor a fost confirmat de familie.

Fiica lor, Danielle Gillam-Kirton, din Sheffield, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

„Suntem cu inimile frânte să vă spunem că am primit confirmarea din partea poliției că mama și tata nu au supraviețuit incendiului”, a scris aceasta.

Ministerul britanic de Externe a anunțat că oferă sprijin cetățenilor britanici afectați și familiilor acestora și că menține legătura cu autoritățile spaniole.

Un supraviețuitor povestește cum a scăpat cu viață

Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate din provincia Almería, în timp ce pompierii s-au luptat zile întregi cu flăcările.

Malcolm Timbrell, un britanic în vârstă de 70 de ani care locuiește în Bédar, a reușit să supraviețuiască, însă soția sa și mai mulți prieteni se numără printre victime.

Vorbind pentru BBC în fața locuinței sale distruse, bărbatul a povestit momentele dramatice prin care a trecut după ce s-a despărțit de grupul cu care se afla și s-a refugiat într-o serie de mașini abandonate.

„Erau șase mașini. Patru au luat foc aproape instantaneu, iar pe măsură ce fiecare ardea, mă mutam în următoarea. Dintr-un motiv pe care îl pot numi doar destin, ultimele două mașini, deși au fost grav afectate, au rezistat. Am supraviețuit în ultima dintre ele, împreună cu o pisică”, a declarat acesta.

Incendiul a mistuit aproximativ 7.000 de hectare

Spania se confruntă în ultimii ani cu valuri de căldură tot mai intense, temperaturile depășind frecvent 40 de grade Celsius, condiții care favorizează izbucnirea și răspândirea incendiilor de vegetație.

Potrivit autorităților spaniole, incendiul din provincia Almería, care între timp a fost adus sub control, a distrus aproximativ 7.000 de hectare de teren și a devenit unul dintre cele mai mortale incendii de vegetație produse în Spania în ultimii ani.