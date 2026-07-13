Cum se vede de sus Almeria mistuită de flăcări. Pompierii din Spania nu au reușit încă să țină sub control incendiile puternice

În Spania autorităţile încă se luptă cu flăcările violente ale incendiilor de vegetaţie. FOTO: Captura X

Ţările occidentale se pregătesc pentru al treilea val de caniculă în mai puţin de două luni. În Spania autorităţile încă se luptă cu flăcările violente ale incendiilor de vegetaţie. 66 de kilometri pătraţi de păduri şi teren arabil au fost mistuite de foc, iar localnicii şi turiştii se simt depăşiţi de situaţie. Imaginile de după dezastru arată scene apocaliptice.

Imaginile aeriene realizate de Garda Civilă spaniolă au arătat cât de mult s-au extins incendiile din regiunea Almería. Flăcările au provocat moartea a 12 persoane și au mistuit mii de hectare din provincia din sud-estul Spaniei. Între timp, echipele de urgență au lucrat continuu pentru a limita înaintarea flăcărilor.



#IFLosGallardos I Nuevas imágenes del Servicio Aéreo de la #GuardiaCivil de la zona extinguida del incendio de Los Gallardos.#SAER pic.twitter.com/pasM3TezCH — Guardia Civil (@guardiacivil) July 12, 2026

Venită de la Madrid într-o vizită la fața locului, Margarita Robles, ministrul Apărării, a mulțumit tuturor celor care au depus eforturi pentru a salva cât mai mulți oameni.



Margarita Robles, ministrul Apărării din Spania: "În acest moment dureros, doresc să le mulțumesc și primarilor locali. Aceștia au contribuit la salvarea multor vieți, punându-și propriile vieți în pericol. Și au făcut-o dând dovadă de multă generozitate. De asemenea, echipelor de sprijin psihologic. Tuturor celor implicați. Insist: atunci când toată lumea este unită în fața unei tragedii, aceste lucruri sunt cele care fac o țară măreață."



Întorși la casele lor, oamenii se gândesc cu îngrijorare cum își vor reclădi viitorul, după ce au pierdut totul: "Să sperăm că avem o casă unde să ne întoarcem. Sunt sigur că avem o casă unde să ne întoarcem. Fii optimist… Și apoi trebuie doar să ne continuăm viața de unde am rămas, de fapt."

Incendii în Sardinia și Sicilia. Pădure de pe o insulă din Croația, în flăcări



Incendiile de vegetaţie devastatoare fac prăpăd și pe insula italiană Sardinia. Flăcările s-au extins cu repeziciune din cauza vântului care a suflat cu putere, iar aeroportul din Olbia a fost nevoit să redirecţioneze mai multe zboruri. Flăcările au izbucnit, de asemenea şi în Sicilia, în apropiere de Palermo, iar numeroase echipaje de pompieri, ajutate de elicoptere şi avioane au intervenit pentru stingerea flăcărilor.



Incendiile de vegetație nu au iertat nici Croația, după ce flăcările au cuprins zonele împădurite de pe o insulă. Echipele locale de pompieri au cerut întăriri de pe continent și avioane pentru stingerea incendiilor. Chiar dacă focul nu a fost limitat complet, situația este sub control.

Incendiile vin pe fondul celui de-al treilea val de căldură cu care se confruntă unele regiuni din Europa de Vest în ultimele șase săptămâni.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume, iar temperaturile au crescut de două ori mai repede decât media globală din 1980 încoace, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene.