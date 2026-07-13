Un britanic a supraviețuit incendiului din Almeria, dar și-a pierdut soția și 12 prieteni: „Am avut o viață minunată”

2 minute de citit Publicat la 23:48 13 Iul 2026 Modificat la 23:50 13 Iul 2026

Localnicii au spus că incendiul s-a extins cu o viteză „încredibilă” și abia au avut timp să fugă din calea flăcărilor. FOto: Profimedia Images

Malcolm Timbrell, un britanic în vârstă de 70 de ani, a povestit cum a reușit să scape cu viață din incendiile de vegetație care au făcut ravagii în Almeria, în sudul Spaniei, în timp ce soția sa și alți 12 prieteni și vecini sunt considerați morți. Bărbatul spune că focul s-a extins atât de repede, încât au fost nevoiți să fugă în grabă, potrivit BBC.

Malcolm Timbrell locuia împreună cu soția sa, Annette Kilgore, de 69 de ani, în satul Bédar, din provincia Almeria.

Localitatea a fost cuprinsă de flăcări joia trecută, iar 13 persoane au murit în urma incendiului.

Bărbatul a povestit pentru sursa citată clipele de coșmar prin care au trecut cu toții.

„Niciodată nu ți-ai imagina că se poate întâmpla”, a spus el. „Și când se întâmplă, și ești singurul supraviețuitor, atunci te trezești într-o situație de genul: Ce pot face?”

Vorbind despre soția sa, acesta a spus că:

„Era o persoană atât de fericită și extrovertită. Am avut o viață minunată împreună și acum s-a terminat”, a mărturisit acesta.

„Nu aveau nicio șansă”

El susține că și soția sa ar fi fost în viață dacă nu s-ar fi întors acasă să salveze cele două pisici pe care le aveau împreună.

„Dacă am fi făcut lucrul rezonabil și am fi mers în direcția opusă și ne-am fi lăsat pisicile să moară, amândoi am fi fost în viață. Dar când ai animale, nu gândești așa”, a mai spus el.

Bărbatul a mai mărturisit că după ce a reușit să își salveze cele două pisici, a încercat să ajungă din urmă grupul de vecini și prieteni cu care fugise din calea incendiului. Când i-a găsit, a observat că aceștia își abandonaseră mașinile.

„Soția mea și ceilalți șapte prieteni și vecini ai noștri au decis, în ciuda faptului că le strigam să nu facă asta, că singura șansă era să plece pe jos și să încerce să treacă prin fața frontului de foc”, a povestit el.

Ulterior, Malcolm a aflat că incendiul se deplasa cu peste 20 de kilometri pe oră.

„Nu aveau nicio șansă”, a spus britanicul.

Rămas singur în mijlocul haosului, el a încercat să se adăpostească în mașinile abandonate.

„Erau șase mașini. Patru dintre ele au luat foc aproape instantaneu. Pe măsură ce fiecare era cuprinsă de flăcări, mă mutam la următoarea”, a mai povestit Malcolm.

Flăcările s-au stins în cele din urmă, iar Malcolm a fost salvat de pompieri.

Autoritățile au transmis ulterior că au fost descoperite cadavrele a opt persoane pe o cărare din apropierea locuinței cuplului.

Incendiul a izbucnit joi după-amiază în localitatea Los Gallardos, din provincia Almería, după ce un stâlp de electricitate a căzut într-o zonă împădurită și a provocat focul.

Pe parcursul zilei de vineri, sute de pompieri, militari și membri ai forțelor de ordine, sprijiniți de 30 de aeronave, au încercat să stingă flăcările.

„Este pentru prima dată când ne confruntăm cu un incendiu atât de devastator”, a declarat primarul din Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, pentru postul spaniol de radio Cadena SER. Și el a spus că „pare că a căzut o bombă” peste întreaga zonă.

„Când mă gândesc cum arăta totul înainte să înceapă incendiul și văd cum este acum, îți taie respirația”, a mai spus el.