Ciolacu s-a întâlnit la Bruxelles cu Ursula von der Leyen. Cei doi au discutat despre PNRR, alegeri şi securitatea Europei

Premierul Marcel Ciolacu, aflat vineri în vizită oficială la Bruxelles, a anunţat că a discutat cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre accelerarea PNRR, deficitul bugetar, dar şi securitatea viitoarelor alegeri. "Discuţii importante astăzi cu preşedintele von der Leyen privind priorităţile-cheie ale României", a scris premierul pe X.

"Discuţii importante astăzi cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre priorităţile cheie ale României: accelerarea PNRR - asigurarea absorbţiei eficiente a fondurilor şi solicitarea unei prelungiri pentru proiecte majore. Reducerea deficitului bugetar fără creşterea TVA - accent pe digitalizare şi colectare de taxe. Securitate electorală - combaterea dezinformării şi a ameninţărilor cibernetice", a transmis Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe X.

