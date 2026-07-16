CNN: Armata SUA încă nu a făcut evaluarea formală standard a atacului în care au fost uciși peste 160 de copii în Iran

Înmormântările copiilor uciși în atacul american au scos mii de iranieni în stradă, la Teheran.

Ancheta privind atacul american care a țintit o școală din Iran se află de luni întregi la un comandament militar, în timp ce conducerea Pentagonului a amânat investigația standard și esențială a informațiilor disponibile, care ar putea ajuta la stabilirea celor întâmplate, potrivit a trei surse care cunosc situația, relatează CNN într-un material amplu despre bombardamentul asupra școlii de fete din Minab, Teheran.

În decurs de o săptămână de la atac au fost încheiate primele două etape ale unei „evaluări a efectelor bombardamentului”, menite să răspundă unor întrebări de bază, inclusiv dacă a fost atinsă și avariată ținta vizată. Concluziile indicau că Statele Unite au fost responsabile pentru lovirea școlii Shajareh Tayyiba din Minab, au declarat sursele.

Nu a fost cerută, însă, și a treia etapă standard a evaluării, în cadrul căreia analiștii examinează toate imaginile din satelit și celelalte informații relevante pentru a stabili mai clar ce s-a întâmplat și cum a influențat atacul obiectivele generale ale operațiunii. O asemenea analiză ar fi făcută aproape întotdeauna imediat după un atac important, au precizat sursele. Ea nu fusese pornită nici la începutul lunii iulie.

Separat, a fost deschisă o anchetă independentă, anunțată în martie, iar militarii implicați în atac au fost intervievați. Sursele au declarat că informațiile obținute în urma acestor audieri, care le-ar putea fi utile comandanților ce continuă să ordone atacuri asupra Iranului pentru a evita repetarea unor greșeli, au fost ținute ascunse de Comandamentul Central al SUA, numai câțiva ofițeri având acces la detalii.

„Nu a fost făcută nicio analiză detaliată, iar CENTCOM a restricționat accesul la anchetă și a împiedicat pe oricine să o examineze”, a declarat una dintre surse.

Un oficial al Departamentului Apărării a declarat pentru CNN că „ancheta este în desfășurare”. „Nu avem nimic altceva de anunțat în acest moment”, a adăugat oficialul.

Potrivit surselor, ancheta ar trebui să stabilească cine poartă răspunderea pentru atacul lansat din greșeală.

Decizia de a deschide ancheta nu ar fi trebuit să împiedice serviciul de informații militare al Pentagonului să facă și cea de-a treia etapă, mai aprofundată, a evaluării, a declarat prima sursă pentru CNN. „Ambele ar fi putut avea loc simultan, dacă ar fi dorit acest lucru”.

O analiză suplimentară a agenției nu ar fi stabilit, prin ea însăși, cine este vinovat, dar ar fi putut fi folosită ca probă, a adăugat sursa.

Tergiversarea investigației

Un oficial american a declarat pentru CNN că ancheta internă a Pentagonului trebuia să înlocuiască evaluarea tradițională din etapa a treia și că cele două nu puteau fi desfășurate simultan. După analiza inițială devenise clar că incidentul necesita o investigație amplă, realizată de o echipă independentă, din afara CENTCOM și fără legături cu celelalte structuri care ar fi putut avea un rol în atac.

După ce concluziile anchetei independente au fost trimise CENTCOM în aprilie, întârzierea ulterioară s-a datorat necesității de a examina și mai atent cele întâmplate, a afirmat oficialul. Acesta a accentuat că deficiențele care au contribuit la atacul accidental își aveau originea în decizii luate de-a lungul mai multor ani și implicau mai multe niveluri la care s-ar fi putut produce greșeli.

La o săptămână după atac și după încheierea primelor două etape ale evaluării, începuseră deja să apară dovezi că armata americană bombardase din greșeală școala, cel puțin parțial din cauza unor informații învechite despre obiectivul vizat, despre care se credea că este o bază navală a Gardienilor Revoluției.

Presa de stat iraniană a relatat că în atac au murit 168 de copii și 14 adulți.

Până la începutul lunii iulie, Pentagonul nu îi ceruse Agenției de Informații a Apărării să facă cea de-a treia și ultima etapă a evaluării efectelor, o sarcină pe care agenția o îndeplinește aproape întotdeauna, potrivit surselor. Agenția participase, însă, la analiza inițială, mai superficială.

O analiză mai amănunțită a atacului i-ar fi fost probabil utilă armatei americane din mai multe puncte de vedere, în special având în vedere aparenta folosire a unor informații depășite și problemele mai ample din baza de date a Pentagonului cu potențiale ținte, care par să fi contribuit direct la greșeală.

CNN relatase, anterior, că lideri militari de rang înalt ai armatei SUA au ignorat avertismentele din baze de date esențiale, potrivit cărora informațiile despre posibilele ținte din Iran erau foarte învechite, și au aprobat totuși atacurile, inclusiv pe cel care a lovit școala.

Decizia comandanților de a ignora avertismentele a fost luată „pentru rapiditate”, au declarat două dintre surse, în graba de a pune la dispoziție ținte la începutul războiului. Potrivit acestora, hotărârea a contribuit direct și la atacarea accidentală a școlii.

Sursele au afirmat însă că lipsa unei analize complete a informațiilor este fără precedent în cazul unui astfel de atac.

„Damage control”

„Pentagonul face damage control”, a declarat prima sursă pentru CNN, adăugând că liderii Pentagonului și ai CENTCOM nu doreau repetarea situației de cu aproximativ un an înainte. Atunci, CNN relatase că o evaluare a serviciului de informații militare al Pentagonului privind atacurile americane asupra obiectivelor nucleare iraniene arăta că acestea nu „anihilaseră complet” capacitățile regimului, contrazicând afirmațiile publice ale lui Donald Trump.

Acea evaluare, bazată pe o analiză din etapa a treia, a provocat furia Casei Albe și a secretarului apărării, Pete Hegseth.

Serviciul începuse analiza obiectivelor nucleare fără o solicitare expresă din partea CENTCOM, a declarat o sursă, presupunând că își va îndeplini rolul obișnuit de a realiza evaluarea aprofundată. După ce analiza a atras atenția presei pentru că punea sub semnul întrebării descrierea făcută de Trump eficienței atacurilor, Hegseth și Casa Albă s-au arătat nemulțumiți de conducerea agenției, potrivit sursei.

Directorul de atunci al agenției, generalul Jeffrey Kruse, a fost demis.

Oficiali de rang înalt ai Pentagonului au declarat, anterior, că ancheta internă privind atacul asupra școlii a fost încredințată unui general american din afara CENTCOM, pentru o evaluare independentă. Numele acestuia nu a fost făcut public. Membri ai Congresului au afirmat că generalul a prezentat o versiune inițială a raportului de anchetă în aprilie, dar CENTCOM a păstrat documentul de atunci.

Întârzierea finalizării anchetei a provocat indignarea parlamentarilor, care nu au văzut încă rapoartele, deși au cerut în repetate rânduri Pentagonului să le transmită toate materialele relevante.

„La mai bine de patru luni de la atac și după presupusa prezentare a anchetei în aprilie, Congresul și publicul american încă nu au primit raportul și concluziile Departamentului. Nu există nicio justificare pentru refuzul de a publica o prezentare nesecretizată a celor întâmplate, a greșelilor comise și a măsurilor luate de Departament pentru a împiedica repetarea lor”, au scris 24 de senatori democrați într-o scrisoare recentă adresată lui Hegseth și comandantului CENTCOM, amiralul Brad Cooper, în care au cerut informații despre anchetă.

În condițiile în care Casa Albă exercită presiuni puternice asupra lui Hegseth și Cooper pentru a spune că războiul cu Iranul merge bine, cei doi au refuzat să împărtășească informații despre conflict cu alte părți ale armatei și comunității de informații, a declarat pentru CNN un alt oficial american.

Pentagonul și CENTCOM au recurs tot mai des la niveluri de secretizare rezervate în mod normal informațiilor extrem de sensibile pentru a limita accesul chiar și la date de bază și la detalii de planificare care, în mod obișnuit, erau distribuite deschis între diferitele categorii de forțe pentru coordonarea operațiunilor, au declarat sursele.

„Nu am mai văzut niciodată asemenea restricții aplicate unor chestiuni de acest tip”, a spus una dintre surse. „Unul dintre motivele pentru care armata americană este atât de eficientă este că lucrăm destul de bine împreună. Când ne izolați unii de alții, nu ne mai putem completa punctele forte și compensa slăbiciunile. Iar asta o faci numai dacă ești neobișnuit de paranoic că nu îți vom urma ordinele sau dacă nu ai încredere în noi”.

Scuzele lui Trump

Întrebat din nou în această săptămână dacă se angajează să publice concluziile anchetei, Trump a evitat să răspundă direct.

„Va trebui să vorbesc cu generalii. Nu cred că va putea spune vreodată cineva cu exactitate ce s-a întâmplat acolo”, a declarat el într-un interviu acordat Fox News.

„Nu cred că poate exista un raport concludent”, a adăugat Trump, întrebat din nou dacă va publica ancheta, înainte de a repeta: „Nu știu, va trebui să îi întreb pe militari”.

Trump a recunoscut că „este posibil” ca incidentul să fi fost provocat de folosirea unor informații vechi sau de o greșeală a forțelor americane într-un moment deosebit de intens al războiului.

El a pus, însă, sub semnul întrebării și autenticitatea dovezilor disponibile public, sugerând, fără să prezinte vreo probă, că imaginile din satelit în care apar fragmente ale unei rachete americane la locul atacului ar putea fi „generate cu ajutorul inteligenței artificiale”.