CNN: Spionajul occidental n-are acces la Moscova și nu poate spune dacă Rusia a intrat intenționat în spațiul aerian al NATO

4 minute de citit Publicat la 08:00 20 Sep 2025 Modificat la 08:09 20 Sep 2025

Printre oficialii NATO și SUA, părerile sunt împărțite în legătură cu incidentele din Polonia și România, în care au fost implicate drone rusești. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

La mai bine de o săptămână de când drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei iar avioanele NATO au fost trimise să le doboare, oficialii serviciilor de informații americane și occidentale nu au reușit să determine dacă episodul a fost accidental sau dacă, dimpotrivă, Moscova a vrut să testeze reacția alianței nord-atlantice, relatează CNN.

Ce spun experții occidentali este că, în orice caz, intruziunea în Polonia reprezintă un semnal îngrijorător că a crescut dorința Kremlinului de a provoca NATO, chiar și printr-o eroare.

„Cu siguranță, ceva s-a schimbat în modul în care Kremlinul percepe toleranța la risc în ceea ce privește țintele”, a afirmat un oficial de rang superior din serviciile occidentale.

Potrivit CNN, informațiile despre traiectoriile de zbor și specificațiile tehnice ale dronelor rusești din Polonia sunt contradictorii și dificil de interpretat.

Ucraina și Polonia s-au declarat public convinse că incursiunea a fost deliberată, iar alte câteva țări europene împărtășesc această evaluare.

Însă președintele Donald Trump a spus săptămâna trecută că „ar fi putut fi o greșeală” a rușilor, interpretare respinsă imediat de premierul polonez Donald Tusk.

„Știm că incursiunea nu a fost o greșeală”, a replicat acesta.

Păreri împărțite printre militari, diplomați și membri ai Congresului SUA cu privire la dronele rusești din Polonia

Din conversațiile menționate de CNN și purtate cu mai mulți oficiali militari și din serviciile de informații, cu diplomați, membri ai Congresului din SUA și legiuitori din Europa, a rezultat că nu există un consens în cadrul alianței NATO.

Un oficial militar american de rang înalt a estimat la 50% probabilitatea ca Rusia să fi intrat intenționat în spațiul aerian al NATO.

Însă alți analiști avertizează că, în absența unor informații clare din Rusia – una dintre cele mai dificile ținte pentru comunitatea de informații occidentală – este aproape imposibil să se formuleze certitudini.

Această realitate pune NATO în poziția incomodă de a răspunde unei situații nemaiîntâlnite fără a avea, de fapt, o idee clară despre intențiile Rusiei.

„Pur și simplu, nu avem suficiente informații într-un sens sau altul”, a declarat o sursă americană la curent cu informațiile clasificate.

Ce spun datele culese de NATO despre dronele din Polonia

Oficialul occidental de rang înalt din serviciile secrete citat de CNN spune că, judecând după traiectoria de zbor, dronele rusești s-ar fi rătăcit și ar fi pierdut semnalul GPS, fiind deviate de la cursul inițial de bruiajul ucrainean.

Alte aspecte pot conta atât în favoarea intenției, cât și in favoarea unei intruziuni neintenționate.

Unele drone rusești erau neînarmate, ceea ce ar putea însemna că Rusia a vrut să testeze apărarea poloneză fără a risca victime.

Pe de altă parte, Rusia trimite constant în Ucraina drone fără muniție, amestecate printre cele înarmate, cu scopul de a păcăli și a epuiza apărarea antiaeriană ucraineană, atrag atenția experții.

De asemenea, numărul relativ mare de aparate fără pilot din spațiul aerian polonez nu ar fi, neapărat, un criteriu de a decide asupra intenției rusești.

Dronele sunt adesea programate în bloc și, în atacuri amploare, este posibil ca 19 sau 20 dintre ele să întâlnească apărarea electronică ucraineană și să reacționeze în mod identic, prin deviere de la traseu.

În ultimele câteva săptămâni, au existat cel puțin patru raiduri lansate de Rusia către Ucraina care au implicat mai mult de 400 de ținte în aer, simultan, a amintit oficialul occidental din serviciile de informații menționat de CNN.

CNN: Oficialii își formulează opiniile în privat, la adăpostul anonimatului

În privat, unii și-au format o opinie. Oficial de rang înalt din serviciile de informații a declarat pentru CNN că „înclină” să taxeze incidentul din Polonia drept neintenționat.

Totuși, rămâne un semn îngrijorător al faptului că Moscova a devenit mai imprudentă, a adăugat el.

Sursa americană familiarizată cu informațiile secrete și citată de CNN s-a declarat de acord cu această interpretare.

Alți doi oficiali americani - unul din structurile militare și unul din Congres, la curent cu informațiile clasificate - spun că, în opinia lor, intruziunea rusă în Polonia este intenționată.

Ucraina folosește activ mijloacele de război electronic pentru a neutraliza dronele rusești

Oficialii ucraineni contactați de CNN au recunoscut că armata Kievului folosește războiul electronic în timpul atacurilor rusești, pentru a devia dronele inamice de la cursul programat.

O altă dronă rusă a deviat spre România la începutul acestei săptămâni.

Un alt oficial de rang înalt a spus pentru CNN că „nu a asistat niciodată la devieri atât de mari” în cei peste trei ani de război.

Ucraina a speculat incidentele din Polonia și România pentru a reitera cererile de a primi mai multe sisteme și muniții antiaeriene.

Kievul vrea în special sisteme Patriot fabricate în SUA, dar unii oficiali ucraineni se tem că armamentul ar putea fi redirecționat acum către aliații NATO de la granița cu Rusia.

Ce a urmărit Rusia, dacă incursiunea în Polonia a fost intenționată

Potrivit congresmanului citat de CNN, dacă incursiunea a fost intenționată, probabil că a avut mai multe scopuri: să testeze apărarea occidentală pentru a evalua timpul de reacție, să afle mai multe despre modul în care răspunde NATO, să cartografieze rutele utilizate de Occident pentru a transporta arme în Ucraina și să identifice viitoare ținte.

Un alt obiectiv, psihologic, ar fi să antagonizeze Occidentul.

Rusia trage speranțe că o discuție despre victime civile într-o țară NATO ar putea submina sprijinul public pentru războiul din Ucraina, a subliniat, la rândul lui, oficialul occidental de rang înalt din serviciile de informații.

Acesta a mai spus că episodul polonez sugerează că Rusia este mai dispusă să riște un atac accidental asupra NATO, fie prin țintirea neglijentă, fie prin apărarea inadecvată împotriva războiului electronic.

„Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, absolut periculos”, a declarat, la rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ceea ce face ca intențiile Rusiei să fie atât de dificil de analizat este faptul că Moscova se angajează adesea în acțiuni provocatoare, având deja pregătite negări plauzibile.

Incidentul polonez ar fi putut fi, de fapt, astfel conceput încât să pară accidental, potrivit mai multor oficiali și experți.

La rândul său, armata rusă a comunicat doar că „nu există planuri de a viza instalații de pe teritoriul Poloniei”.