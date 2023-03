Condiția pe care trebuie să o respecte turiștii care vor să viziteze locul în care sunt încoronați regii britanici

Cei care doresc să calce pe urmele regelui Charles al III-lea vor avea ocazia în această vară, ceremonia de încoronare fiind stabilită pentru data de 6 mai.

Cu toate acestea, vizitatorii se vor putea plimba pe "istorica podea” Westminster Abbey, unde au loc ceremoniile de încoronare, doar dacă își scot pantofii, potrivit CNN.

Astfel, turiștii care vor ajunge la Westminster Abbey din Londra vor fi lăsați să pășească pe pavajul istoric al bisericii și vor putea să admire locul unde va fi așezat scaunul de încoronare.

Pe site-ul abației a fost precizat faptul că turul va fi organizat în anumite zile, între 15 mai și 29 iulie, iar toți vizitatorii vor fi "rugați să se descalțe, pentru a ajuta la protejarea suprafeței".

Pavajul este poziționat în fața Altarului Mare al abației și a reprezentat, încă din 1268, scena tuturor încoronărilor englezești, potrivit Mediafax.

Celebrate the Coronation of Their Majesties The King and The Queen Consort with a series of special events here at the Abbey – including a new Church and Crown tour where visitors will be invited to stand barefoot on the Cosmati Pavement. #CoronationsattheAbbey



