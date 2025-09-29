Condiții mai dure pentru cei care vor sa obțină rezidență în Marea Britanie. Ce vor fi obligați să facă

Migranţii legali vor trebui să învețe limba engleză la un standard înalt, să aibă cazier judiciar curat și să facă voluntariat în comunitatea lor pentru a li se acorda statutul de rezidență permanentă. Foto: Getty Images

Ministrul de Interne al Marii Britanii vrea ca migranții să demonstreze că aceştia contribuie la societate pentru a-şi câștiga dreptul de a rămâne în Regatul Unit. În discursul său de la conferința Partidului Laburist, Shabana Mahmood va prezenta o serie de noi condiții pe care migranții trebuie să le îndeplinească pentru a obține permis de ședere pe termen nelimitat, scrie BBC News.

Conform propunerilor, migranții legali vor trebui să învețe limba engleză la un standard înalt, să aibă cazier judiciar curat și să facă voluntariat în comunitatea lor pentru a li se acorda statutul de rezidență permanentă. Partidul Laburist susține că politica trasează o linie de demarcație clară între guvern și Reform UK, care afirmă că ar aboli permisiunea de ședere pe termen nelimitat.

În prezent, migranții pot solicita permis de ședere pe termen nelimitat după cinci ani, ceea ce le oferă dreptul de a locui, studia și lucra în Regatul Unit permanent. Partidul Laburist intenționează să dubleze perioada necesară pentru obținerea statutului, de la cinci la 10 ani, iar o consultare a fost anunțată în luna mai, ca parte a unui pachet de planuri de reducere a imigrației.

Partidul Laburist susține că reforma i-ar obliga pe lucrătorii care au contribuit la Regatul Unit timp de decenii să își părăsească locuințele și familiile. Pachetul prevede înlocuirea permisiunii de ședere pe termen nelimitat cu vize care obligă migranții, inclusiv cetățenii din afara UE care au deja statutul, să solicite din nou statutul la fiecare cinci ani.

Duminică, prim-ministrul Keir Starmer a declarat că politica Reform UK este "rasistă și imorală", într-un interviu acordat BBC.

Cancelarul Rachel Reeves a reiterat comentariile sale luni. Ea a declarat pentru BBC că persoanele aflate ilegal în Marea Britanie ar trebui "trimise acasă", dar că este "cu totul altceva" să-i deportăm pe cei care trăiesc și lucrează legal în Marea Britanie.

"Aceste politici sunt rasiste și le vom denunța", a adăugat ea.

Ca răspuns, liderul Reform UK, Nigel Farage, a declarat pentru Daily Express că laburiștii "nu cred în controalele la frontieră" și a spus că aceste comentarii ale prim-ministrului au fost un "atac disperat".

Zia Yusuf, șeful politicilor Reform UK, a declarat pentru BBC Breakfast că oamenii au "îngrijorări perfect legitime cu privire la imigrație" și "sunt suficient de inteligenți pentru a ști, dacă cineva votează pentru o politică pe care Starmer o numește rasistă".

El a adăugat că Regatul Unit "nu ar trebui să finanțeze beneficii și asistență socială pentru cetățenii străini".

Miniștrii sunt dornici ca migranții să dovedească faptul că s-au integrat în Regatul Unit dacă doresc statutul de rezidență. Aceasta include îndeplinirea unor condiții precum plata contribuțiilor la asigurările naționale, neîncasarea niciunei plăți de beneficii și contribuția la comunitățile lor.

Partidul Laburist spune că unii cetățeni străini ar putea obține o despăgubire mai devreme, în funcție de contribuția sau competențele lor. Tema principală a conferinței laburiștilor este de a duce lupta la Reform UK, care este lider în sondajele de opinie naționale din Marea Britanie.

Mahmood va argumenta că "migrația echitabilă" și granițele sigure sunt părți integrante ale unei țări "deschise, generoase și tolerante".

Aceasta va avertiza că, dacă guvernul laburist nu reușește, "oamenii muncitori se vor îndepărta de noi și vor căuta alinare în promisiunile false ale partidului lui Nigel Farage".