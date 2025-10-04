Conflict între Austria și UE pe tema înghețării activelor rusești, după ce Raiffeisen a fost amendată cu 2 miliarde de euro în Rusia

Filială a băncii austriece Raiffeisen la Moscova. Foto: Hepta

Austria a informat Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active ruseşti pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen pentru daunele impuse de un tribunal din Rusia, au declarat mai mulţi diplomaţi consultaţi de Reuters, informează Agerpres.

Însă alte guverne din UE au declarat că nu pot accepta o astfel de mişcare, deoarece asta ar legitima tribunalele ruseşti să ordone confiscarea activelor occidentale. Aceste guverne se tem că o astfel de mişcare ar putea încuraja şi alţi oligarhi ruşi să adopte o abordare similară. Conflictul dintre Austria şi alte state UE a avut loc în cadrul unei reuniuni cu uşile închise a ambasadorilor ţărilor UE organizată vineri la Bruxelles, dedicată finalizării celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Moscovei pentru invazia Ucrainei.

În ianuarie, un tribunal rusesc a ordonat Raiffeisen Bank International să plătească daune în valoare de două miliarde de euro, în urma unui proces intentat de o companie deţinută anterior de oligarhul rus Oleg Deripaska. Instanţa a precizat că banca ar putea recupera această amendă prin preluarea echivalentului în acţiuni la compania de construcţii austriacă Strabag, deţinută anterior parţial de Deripaska. Raiffeisen nu a reuşit până acum să facă acest lucru, deoarece acţiunile lui Deripaska la Strabag sunt îngheţate conform sancţiunilor UE.

Viena doreşte să folosească cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni pentru a dezgheţa acţiunile lui Deripaska la Strabag în valoare de două miliarde de euro, astfel încât Raiffeisen să le poată prelua.

„Austria a declarat că nu poate fi de acord cu pachetul de sancţiuni dacă Raiffeisen nu este inclusă”, a declarat un diplomat UE. Alţi doi au confirmat că aceasta a fost poziţia Austriei în cadrul întâlnirii.

„Desigur, Austria apără interesele companiilor austriece la Bruxelles şi încearcă să se asigure că agresorul rus nu profită de două ori”, a declarat Ministerul de Externe al Austriei într-un comunicat, referindu-se la daune şi la recuperarea în cele din urmă a acţiunilor Strabag.

Totuşi, marea majoritate a ţărilor UE s-au opus vehement includerii unei astfel de măsuri, susţinând că ar crea o modalitate pentru Moscova de a schimba activele firmelor europene din Rusia cu active ruseşti îngheţate în Europa.

„Toate celelalte ţări au fost împotriva acesteia, chiar şi Germania şi Franţa”, a declarat un diplomat citat de Reuters. Doar Comisia Europeană a fost de partea Vienei, au spus diplomaţii.

„Dacă mergem pe această cale, am putea dezgheţa o mulţime de active ruseşti şi nu cred că acesta este obiectivul”, a spus un alt diplomat UE.

Diplomaţii au declarat că deocamdată calea de ieşire din impas nu este clară şi că discuţiile vor continua săptămâna viitoare.

Acţiunile lui Deripaska la Strabag au rămas îngheţate în temeiul sancţiunilor UE din 2022, când oligarhul a fost acuzat că a sprijinit complexul militar-industrial al Rusiei în urma invaziei Ucrainei. Reuters a dezvăluit miercuri că Raiffeisen, cel mai mare creditor occidental care operează încă în Rusia, şi acţionează ca o punte financiară către Occident, a eşuat într-o altă încercare de a vinde o participaţie la subsidiara sa rusească. Oficialii ruşi s-au opus vânzării, temându-se că, dacă subsidiara Raiffeisen aceasta ajunge la un cumpărător intern, operaţiunea ar putea declanşa noi sancţiuni împotriva creditorului.