Turiștii blocați aproape o săptămână la Machu Picchu au putut fi evacuați. Protestul localnicilor, încheiat

Machu Picchu este unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice din lume și un simbol al civilizației incașe. Sursa foto: Getty Images

Localnicii care săptămâna trecută au blocat accesul la Machu Picchu, faimoasa citadelă incaşă din Peru, şi-au încheiat definitiv protestul după ce au ajuns la un acord privind transportul vizitatorilor, au anunţat luni autorităţile locale, notează AFP, conform Agerpres.

Manifestanţii au blocat în repetate rânduri calea ferată care duce la situl arheologic. Aceştia au cerut plecarea companiei de autobuze care transporta vizitatorii de la gara Aguas Calientes la citadelă. Contractul acesteia, care expirase după o concesiune de 30 de ani, ar urma, potrivit lor, să fie preluat de o companie aparţinând comunităţilor lor.

Cele două companii au ajuns în sfârşit la un acord sub auspiciile guvernului, după ce mişcarea de protest fusese suspendată miercuri.

"Mobilizarea s-a încheiat. Locuitorii s-au adunat (...) la Lima, unde s-au încheiat mai multe acorduri", a declarat pentru AFP Oscar Luque, un reprezentant al Ombudsmanului.

Potrivit acestuia, companiile Consettur Machupicchu şi Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy, deţinute de comunităţile locale, au convenit să asigure în comun transportul vizitatorilor "timp de patru luni", înainte de a lansa o licitaţie.

Cel puţin 2.300 de turişti, mulţi dintre ei străini, au fost evacuaţi din apropierea sitului sau au reuşit să plece pe cont propriu între marţi şi miercuri, pe fondul perturbărilor.

Confruntările cu poliţia în timpul blocajelor au făcut cel puţin 14 răniţi printre forţele de ordine, potrivit autorităţilor.

Înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 1983, Machu Picchu primeşte în medie 4.500 de vizitatori pe zi, dintre care mulţi străini, potrivit datelor oficiale.

Citadela, situată la 2.438 de metri altitudine, a fost construită în secolul al XV-lea la ordinul împăratului incaş Pachacutec (1438-1470). A fost descoperită în 1911 de exploratorul american Hiram Bingham.