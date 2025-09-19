Machu Picchu riscă să-și piardă ”credibilitatea” ca una dintre cele ”7 Noi Minuni ale Lumii”. Cum s-a ajuns la această situație

Machu Picchu riscă să-și piardă ”credibilitatea” ca una dintre cele ”7 Noi Minuni ale Lumii”. FOTO: Getty Images

Sanctuarul incaș Machu Picchu din Peru, inclus în 2007 pe lista celor „7 Noi Minuni ale Lumii” după ce a primit peste 100 de milioane de voturi într-o competiție globală, ar putea pierde această distincție. Organizația New7Wonders, cea care a organizat votul, avertizează că situl își poate pierde „credibilitatea” din cauza turismului excesiv, a politicilor limitate de conservare și a conflictelor sociale, scrie CNN.

Într-un comunicat publicat la sfârșitul săptămânii, organizația a subliniat că viitorul depinde de „decidenții-cheie” ai țării, care au primit deja propuneri pentru implementarea unui plan strategic de transformare a sitului. „Această desemnare implică un angajament comun pentru conservarea și gestionarea responsabilă a locului, precum și aplicarea standardelor internaționale de protecție și administrare”, se arată în mesaj.

Machu Picchu a fost declarat sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 1983. Această recunoaștere nu este pusă în pericol, întrucât nu este legată de campania New7Wonders. Ministerul Culturii din Peru nu a comentat direct avertismentul, însă la scurt timp a precizat pe platforma X că UNESCO este „singurul organism competent să promoveze identificarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural și natural”.

Ministerul a adăugat că „conservarea și protecția” Machu Picchu „nu sunt încălcate” și că situl nu figurează pe Lista Patrimoniului Mondial în Pericol. Mai mult, la reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din iulie, la Paris, organizația „a apreciat îmbunătățirile privind gestionarea vizitatorilor și aplicarea instrumentelor de monitorizare și conservare” la Machu Picchu.

Ministerul Comerțului și Turismului a anunțat că urma să se întâlnească marți cu asociațiile de turism din țară pentru a găsi o soluție de consens la „situația complexă” a sanctuarului.

Proteste și blocaje

Între timp, mii de turiști au rămas blocați în ultimele zile în zona Machu Picchu, în urma protestelor legate de concesiunea pentru transportul către sit. Orașul Cusco, poarta de acces către sanctuar, a fost izolat după ce localnicii au blocat liniile feroviare.

Conflictul a început la începutul lunii septembrie, iar luni a escaladat, ducând la blocarea totală a traseului feroviar. Miercuri, Avocatul Poporului din Peru a anunțat că s-a ajuns la un acord pentru suspendarea protestelor timp de 72 de ore și reluarea transportului.

Potrivit New7Wonders, dificultățile actuale fac parte dintr-o problemă mai amplă, agravată în ultimii ani: presiunea uriașă a turismului, creșterea prețurilor, riscul deteriorării patrimoniului istoric, practici ilegale la vânzarea biletelor, dificultăți în transportul terestru și lipsa unor politici eficiente de conservare. La acestea se adaugă conflictele sociale, lipsa de coordonare între instituții și companiile turistice, dar și plângerile repetate ale vizitatorilor.

În 2023, CNN relata că trenurile spre Machu Picchu au fost suspendate după ce localnicii au blocat căile ferate, protestând față de decizia guvernului privind vânzarea online a biletelor.

Anul acesta, Machu Picchu este așteptat să depășească pragul de 1,5 milioane de vizitatori, ceea ce ar reprezenta un nou record, peste nivelul atins în 2019, înainte de pandemie, potrivit ministrului Culturii, Fabricio Valencia.