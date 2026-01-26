Congresmenii republicani îl avertizează pe Trump asupra unei posibile proceduri de demitere, dacă decide să atace Groenlanda

Donald Trump, alături de un grup de congresmeni republicani. Foto: Getty Images

Membri ai Partidului Republican din Congresul SUA i-au averitzat pe secretarul de stat american Marco Rubio și pe alți oficiali înalți de la Casa Albă asupra unei posibile proceduri de demitere („impeachment”) a președintelui Donald Trump, dacă acesta decide invadarea Groenlandei, au declarat surse politice pentru Reuters, informează The Moscow Times.

Astfel, conform surselor citate, atât congresmenii republicani, cât și cei democrați au sugerat administrației Trump să abandoneze ideea de a cuceri Groenlanda prin forță.

Congresmenii sunt astfel îngrijorați că Trump ar putea lansa o operațiune militară majoră în Groenlanda, fără a consulta mai întâi Congresul SUA.

Președintele SUA, Donald Trump a afirmat zilele trecute că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, despre ai cărei locuitori consideră că „nu crede că vor opune prea multă rezistență”.

„Ei bine, nu cred că vor opune prea multă rezistență. Uite, trebuie să o facem. Trebuie să ducem asta la bun sfârșit. Nu pot să o protejeze. Danezii sunt oameni minunați. Și îi cunosc pe liderii lor, sunt oameni foarte buni, dar nici măcar nu se duc acolo. Și știi, pentru că o barcă a ajuns acolo acum 500 de ani și apoi a plecat, asta nu le dă dreptul de proprietate”, a spus Donald Trump.

Ulterior, Donald Trump a spus că SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveţia, cu NATO.