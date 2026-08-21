Coreea de Nord a lansat 10 rachete balistice după anunțul lui Donald Trump că vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un

Armata a declarat că Coreea de Sud și-a consolidat supravegherea și coordonează îndeaproape cu SUA și Japonia informațiile privind lansările. FOTO: Profimedia Images

Coreea de Nord a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre mare, a anunțat armata sud-coreeană, la o zi după ce Phenianul a respins gestul lui Donald Trump de a reduce exercițiile militare americane cu Coreea de Sud, într-o aparentă încercare de a relua diplomația, potrivit The Guardian.

Întrebat miercuri de jurnaliști dacă se va întâlni cu Kim Jong-un în acest an, Trump a răspuns: „Da, mă voi întâlni.” El nu a răspuns la întrebarea dacă discută cu Kim, dar a spus că se înțelege bine cu acesta.

Șefii de stat major ai Coreei de Sud au declarat că rachetele au fost lansate din regiunea Phenianului în jurul orei 17:00 (08:00 GMT), joi, spre apele din estul Coreei de Nord.

Armata a declarat că Coreea de Sud și-a consolidat supravegherea și coordonează îndeaproape cu SUA și Japonia informațiile privind lansările. Coreea de Nord trebuie să oprească lansările de rachete balistice, care sunt interzise prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

Biroul premierului Japoniei a anunțat anterior că a detectat o presupusă lansare de rachetă.

Miercuri, armatele sud-coreeană și americană au anunțat că reduc amploarea exercițiilor Ulchi Freedom Shield, desfășurate timp de 11 zile. Donald Trump ordonase Pentagonului să „reducă substanțial” exercițiile chiar înainte ca acestea să înceapă luni. Explicând motivele deciziei, președintele SUA a invocat ceea ce a spus că este o relație bună cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, precum și refuzul Coreei de Sud de a-l sprijini în războiul împotriva Iranului.

Gestul lui Trump, respins la Phenian

Kim Yo-jong, influenta soră a liderului nord-coreean, a respins miercuri gestul lui Trump, spunând că nu merită comentată.

„Caracterul provocator și agresiv al exercițiilor nu se va schimba, chiar dacă durata și amploarea lor au fost reduse”, a spus ea. „Dacă SUA consideră că pot prezenta măsura sa recentă drept un act de așa-zisă bună-credință, nu va primi răspunsul dorit.”

Ea a evidențiat o serie de alte exerciții militare desfășurate de SUA și Coreea de Sud la începutul acestui an, precum și demersurile Coreei de Sud de a introduce submarine propulsate nuclear.

Cu toate acestea, Kim Yo-jong s-a abținut de la reacția tipică a Coreei de Nord, caracterizată printr-un discurs vehement, și a spus că relațiile personale dintre fratele său și Trump sunt „în continuare excelente”. Acest lucru ar putea indica dorința Phenianului de a aștepta ca Trump să facă concesii mai mari înainte de revenirea la negocieri.

Ea a negat afirmația lui Trump potrivit căreia Kim Jong-un ar fi răspuns solicitării sale de a avea o conversație.

Coreea de Sud estimează că Coreea de Nord deţine între 80 şi 120 de arme nucleare, a declarat joi ministrul apărării sud-coreean, Ahn Gyu-back, avansând o cifră semnificativ mai mare decât cea oferită recent de preşedintele american Donald Trump, conform căruia Phenianul ar deţine 57 de arme nucleare.