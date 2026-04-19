Coreea de Nord a lansat rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Președinția sud-coreeană a convocat o reuniune de urgență

Publicat la 09:14 19 Apr 2026

Lansare de rachetă balistică. Regimul nord-coreean a efectuat o serie de lansari în ultimele săptămâni.

Coreea de Nord a efectuat, duminică, mai multe tiruri cu rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, ridicând la șase numărul acestor acțiuni în ultimele săptămâni, notează Agerpres, care citează AFP.

Anunțul a fost făcut de armata sud-coreeană.

ONU a interzis regimului nord-coreean să utilizeze acest tip de arme.

"Forțele noastre au detectat mai multe rachete balistice neidentificate, trase în direcția Mării de Est din regiunea Sinpo, în Coreea de Nord, în jurul orei 06:10", a precizat Statul Major Interarme sud-coreean, duminică, utilizând numele coreean al Mării Japoniei.

Sursa citată a precizat apoi că este vorba despre rachete cu rază scurtă de acțiune.

"Rachetele au parcurs circa 140 km și serviciile de informații sud-coreene și americane efectuează în prezent o analiză detaliată a caracteristicilor lor tehnice exacte", a mai indicat Statul Major sud-coreean.

Val de teste cu rachete, în aprilie, lansate de regimul lui Kim Jong Un

Coreea de Sud "va riposta de o manieră zdrobitoare la orice provocare", au dat asigurări responsabilii militari de la Seul.

Președinția sud-coreeană a anunțat că a desfășurat o reuniune de urgență de securitate în urma acestor tiruri.

Pe 6, 7 și 8 aprilie, Phenianul a efectuat mai multe teste ale unor sisteme de arme, între care rachete balistice, a anunțat agenția sa de presă oficială, KCNA.

Pe 14 aprilie, KCNA a relatat despre un test cu rachete de croazieră de pe un distrugător din Marea Galbenă, în prezența liderului Kim Jong Un.

Sancțiunile impuse de ONU Coreei de Nord pentru programul său de arme nucleare îi interzic, în principiu, tirurile cu rachete balistice, a căror mare parte a traiectoriei este extraatmosferică.

Rachetele de croazieră, care rămân în atmosferă pe parcursul traiectoriei până la țintă, sunt în continuare permise.