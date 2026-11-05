Coreea de Nord îi transmite Uniunii Europene „să-și vadă de treabă”, după o rezoluție care critică regimul de la Phenian

1 minut de citit Publicat la 14:46 05 Noi 2026 Modificat la 14:46 05 Noi 2026

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Coreea de Nord a criticat vehement Uniunea Europeană pentru proiectul de rezoluție prezentat la ONU privind situația drepturilor omului din această țară, a relatat, joi, presa de stat nord-coreeană, cerând blocului european„să-și vadă de treburile lui”, relatează Euronews.

Nordul este acuzat de multă vreme de ONU și de alți critici de încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului, inclusiv de administrarea unor lagăre de detenție și de restricționarea severă a libertății de exprimare și a accesului la informații. În același timp, se cunosc foarte puține lucruri despre sistemul de justiție penală al țării.

Adunarea Generală a ONU adoptă în fiecare an, din 2005 încoace, o rezoluție prin care condamnă încălcările drepturilor omului din Coreea de Nord.

„UE a prezentat din nou un «proiect de rezoluție» care denaturează în mod flagrant politica și situația drepturilor omului din RPDC”, a transmis misiunea nord-coreeană la ONU într-o declarație preluată de agenția oficială de presă KCNA, folosind abrevierea denumirii oficiale a țării, Republica Populară Democratică Coreeană (Coreea de Nord nu este nici republică, nici populară, nici democratică în realitate- n. red.).

Coreea de Nord a calificat demersul drept „o farsă” și „o provocare motivată politic”. „Drepturile omului nu sunt în niciun caz monopolul Occidentului”, se arată în declarație.

„În orașele europene, de la Paris până la Bruxelles, unde se află sediul UE, străzile sunt pline de manifestanți din toate categoriile sociale, care cer respectarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la existență”, a adăugat misiunea nord-coreeană.

„UE ar face mai bine să-și vadă de treburile ei, în loc să exagereze pretinsele «probleme legate de drepturile omului», care nici măcar nu există”, au mai adăugat reprezentanții dictaturii nord-coreene.

Proiectul de rezoluție urmează să fie adoptat de Comisia a III-a a Adunării Generale a ONU în cursul acestei luni, înainte de a fi supus aprobării finale în plenul Adunării Generale.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat anul trecut că situația drepturilor omului din Coreea de Nord nu a înregistrat nicio îmbunătățire în ultimii zece ani și că, în numeroase cazuri, aceasta s-a deteriorat.

Coreea de Nord este una dintre cele mai represive, sângeroase dar și închise regimuri dictatoriale din lume.