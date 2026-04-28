Coreea de Sud a depășit Marea Britanie și a devenit a opta piață bursieră a lumii. Ce companii au câștiguri record

Coreea de Sud a depăşit Marea Britanie şi a devenit a opta cea mai mare piaţă bursieră din lume, graţie creşterii explozive a campionilor sud-coreeni din sectorul tehnologiei care au legătură cu inteligenţa artificială, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Capitalizarea de piaţă a tuturor companiilor sud-coreene listate la bursă a crescut cu peste 45% în acest an, ajungând la 4.040 miliarde de dolari, în timp ce în Marea Britanie a urcat cu aproximativ 3%, ajungând la 3.990 miliarde de dolari, conform calculelor Bloomberg. Comparativ, la sfârşitul anului 2024, piaţa bursieră din Marea Britanie era aproape dublă faţă de cea din Coreea de Sud.

Câştiguri record pentru primele două companii sud-coreene listate la bursă

Creşterea semnificativă a acţiunilor companiilor sud-coreene subliniază o reorientare la nivel global către companiile care au legătură cu inteligenţa artificială, reorientare care a adus câştiguri record primelor două companii sud-coreene listate la bursă: Samsung Electronics Co. şi SK Hynix Inc. Cei doi giganţi ai cipurilor de memorie reprezintă acum peste 40% din capitalizarea totală a indicelui de referinţă Kospi, care regrupează peste 800 de companii.

Un alt factor favorabil are legătură cu eforturile preşedintelui Lee Jae Myung de a stimula preţul acţiunilor prin reforme de guvernanţă corporativă şi politici pro-piaţă.

„Ascensiunea rapidă a Coreei de Sud şi a Taiwanului reflectă o reechilibrare structurală a pieţelor globale de acţiuni, influenţată de dominaţia lor în hardware-ul pentru Inteligenţa Artificială, mai degrabă decât de alocarea tactică a activelor. Fiind coloana vertebrală a lanţului de aprovizionare cu IA aceste economii atrag fluxuri susţinute de capital”, a declarat Francesco Chan, specialist în investiţii la JPMorgan Asset Management.

Bursa din Taiwan a depăşit şi ea Marea Britanie, devenind a şaptea cea mai mare piaţă bursieră din lume

Avansul acţiunilor sud-coreene este unul similar cu cel înregistrat de bursa din Taiwan, care în aprilie a depăşit şi ea Marea Britanie, devenind a şaptea cea mai mare piaţă bursieră din lume. Progresele Taiwanului s-au datorat în principal celui mai mare producător de cipuri din lume, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., care reprezintă acum aproximativ 45% din indicele de referinţă al bursei taiwaneze. Valoarea pieţei bursiere a Taiwanului, care a ajuns la 4.480 de miliarde de dolari, se apropie acum de cea a Canadei.

Indicele bursier FTSE 100 din Marea Britanie a câştigat aproximativ 4% în acest an, un avans comparabil cu cel înregistrat de indicele MSCI All Country World, dar mult mai puţin decât câştigurile explozive ale pieţelor care au beneficiat de boom-ul inteligenţei artificiale. Piaţa bursieră britanică, care este cea mai mare din Europa, rămâne dominată de sectoare tradiţionale, cum ar fi serviciile financiare, bunurile de larg consum şi firmele energetice şi miniere.

Chiar dacă acţiunile marilor producători de cipuri din Asia au crescut vertiginos, economiile din regiune rămân mult mai mici decât cele ale marilor economii europene.

Produsul Intern Brut al Coreei de Sud este estimat la 1.900 miliarde de dolari în acest an, iar cel al Taiwanului la 977 de miliarde de dolari, mult sub previziunile de peste 3.000 de miliarde de dolari pentru Germania, Marea Britanie şi Franţa, pe baza estimărilor Fondului Monetar Internaţional.