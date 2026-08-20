Coșmarul soldaților americani de pe USS Lincoln se încheie. Portavionul USS Washington a ajuns în zona Iranului și pot pleca acasă

Imagine de pe portavionul USS George Washington. Foto: CENTCOM / X

Portavionul USS George Washington a ajuns, miercuri, în Orientul Mijlociu, pregătindu-se să preia misiunea de la USS Abraham Lincoln, care se confruntă cu diverse probleme, a confirmat joi armata americană, scrie CNN.

„Grupul de luptă al portavionului George Washington își desfășoară operațiunile în Orientul Mijlociu în cadrul unei misiuni programate, după ce a sosit ieri în zona de operațiuni a CENTCOM”, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X.

U.S. Sailors work on the flight deck of USS George Washington (CVN 73), Aug. 20, as the aircraft carrier transits the Arabian Sea. The George Washington Carrier Strike Group is operating in Middle East during a scheduled deployment after arriving in the CENTCOM theater yesterday. pic.twitter.com/DEkHHukHeI — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 20, 2026

Portavionul va prelua misiunea de la USS Abraham Lincoln, care se află pe mare într-o misiune prelungită din cauza conflictului cu Iranul, stârnind îngrijorări în rândul parlamentarilor și al familiilor militarilor, după ce au apărut rapoarte privind deteriorarea stării de sănătate mintală a echipajului.

„Un marinar a căzut peste bord de pe portavion la începutul acestei luni”, au declarat trei oficiali americani pentru CNN, alimentând îngrijorările legate de deteriorarea condițiilor de viață și a sănătății mintale în timpul acestei misiuni de durată record a navei.

USS George Washington s-a îndreptat spre Orientul Mijlociu după o escală în Vietnam pe 5 august, a declarat săptămâna trecută un oficial american pentru CNN, adăugând că schimbul fusese planificat anterior.

Rotirea navelor în Orientul Mijlociu lasă SUA fără un portavion în Pacific.

USS Abraham Lincoln este în misiune pe mare de peste 260 de zile şi a contribuit la operaţiunile SUA în războiul cu Iranul. Totuși, Donald Trump a afirmat că desfăşurarea nu a fost „nici pe departe suficient de lungă”.

Două publicații militare de specialitate, Navy Times și Stars and Stripes, scriau, pe 12 augus, că mai mulți marinari au încercat să sară peste bord, în timp ce condițiile precare și presiunea psihică de la bord par să fi atins un punct limită.