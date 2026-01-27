„Creierul copiilor noștri nu este de vânzare”: Macron anunță că Franța va interzice rapid accesul copiilor la rețelele sociale

Macron pledează de multă vreme pentru interzicerea rețelelor sociale pentru copii. Foto: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că își dorește ca guvernul său să accelereze procesul legal pentru a se asigura că o interdicție privind utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani poate fi pusă în aplicare înainte de începerea următorului an școlar, în septembrie, scrie CNN.

Adunarea Națională a Franței a aprobat, luni, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care prevede că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”.

„Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare”, a declarat Macron într-un videoclip publicat de BFMTV, filiala franceză a CNN. „Emoțiile lor nu sunt de vânzare și nici nu pot fi manipulate, nici prin intermediul platformelor americane, nici prin algoritmi chinezi.”

„Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani și vom interzice telefoanele mobile în liceele noastre. Cred că aceasta este o regulă clară – clară pentru adolescenții noștri, clară pentru familii, clară pentru profesori”, a subliniat el.

Un număr tot mai mare de țări occidentale încearcă să adopte legislație amplă pentru a proteja tinerii de potențialele daune ale rețelelor de socializare, în urma legii istorice adoptate în Australia în decembrie, care interzice persoanelor sub 16 ani să aibă conturi pe Instagram, TikTok, Facebook și alte platforme.

Anunțul lui Macron a venit la câteva zile după ce guvernul britanic a declarat că are în vedere o serie de măsuri menite să asigure siguranța copiilor online, inclusiv interzicerea utilizării rețelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani.

Interdicția din Franța este inițiată de Laure Miller, o parlamentară din partidul Renașterii al lui Macron. Într-un interviu acordat canalului de televiziune asociat parlamentului francez, Miller a declarat că guvernul trebuie să ia măsuri deoarece „în prezent, nu există nicio verificare a vârstei”.

„Puteți introduce orice dată de naștere și puteți accesa platforma. Ceea ce vrem să impunem platformelor, prin aplicarea strictă a Legii europene privind serviciile digitale (DSA), este verificarea vârstei reale atunci când accesați o rețea socială. Asta schimbă totul, deoarece utilizatorii vor trebui să dovedească dacă au peste sau sub 15 ani”, a spus ea.

Deși a recunoscut că vor exista „întotdeauna modalități” de a ocoli restricțiile, ea a spus că Franța ar trebui „cel puțin să pună piciorul în prag când vine vorba de protejarea minorilor online”.

În urma interdicției impuse în Australia, peste 4,7 milioane de conturi de socializare considerate a fi deținute de persoane sub 16 ani au fost dezactivate sau eliminate, a declarat luna trecută prim-ministrul Anthony Albanese.

La acea vreme, Albanese a declarat pentru CNN că guvernul său a implementat interdicția deoarece „știm că se cauzează daune sociale și, prin urmare, avem responsabilitatea, ca guvern, de a răspunde solicitărilor părinților și, de asemenea, campaniei tinerilor care spun: haideți să fim copii”.

În ajunul interdicției, Albanese s-a adresat adolescenților australieni într-un videoclip, îndemnându-i să „înceapă un sport nou, să învețe un instrument nou sau să citească acea carte care stă acolo pe raft de ceva vreme”.

Elon Musk, proprietarul X, și-a exprimat opoziția față de interdicție în 2024, spunând că propunerea pare „ca un război ascuns pentru a controla accesul la internet al tuturor australienilor”. Cu toate acestea, X a respectat măsurile.

Un imbold pentru interdicția australiană a fost o carte a psihologului social american Jonathan Haidt, publicată în 2024. Când soția premierului sud-australian, Peter Malinauskas, a citit „Generația anxioasă” – care susține că rețelele de socializare au erodat sănătatea mintală a copiilor – a început să-i ofere soțului ei un rezumat al conținutului acesteia în fiecare seară. „Mai bine ai face ceva în privința asta”, i-a spus ea lui Malinauskas, care a comandat curând un proiect de lege privind potențialele soluții în stat, care ulterior a devenit o campanie federală.

„Argumentul de bază al cărții este că ne-am protejat excesiv copiii în lumea reală și i-am subprotejat online. Am greșit în ambele privințe”, a declarat Haidt pentru CNN în 2024. Ca soluție, cartea propunea interzicerea smartphone-urilor în școli și pe rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani.