Cresc suspiciunile la Washington că China nu mai stă deoparte în războiul din Iran: "Ar fi o escaladare semnificativă"

Serviciile secrete americane au obținut informații conform cărora China ar fi trimis în ultimele săptămâni un transport cu sisteme de rachete portabile către Iran în contextul conflictului său cu Statele Unite și Israel, potrivit unor oficiali americani. The New York Times precizează că aceste informații arată că statul chinez adoptă în secret o poziție tot mai activă în război, după ce a permis deja unor companii să transporte substanțe chimice, combustibil și componente care pot fi utilizate în producția militară către Iran în contextul războiului.

China a fost mult timp reticentă în a trimite echipamente militare finite către Iran, dar unii oficiali din guvern doresc ca Beijingul să permită companiilor sale să aprovizioneze direct forțele de securitate iraniene în timpul conflictului cu Statele Unite.

Sursa citată precizează că dacă guvernul chinez ar permite expedierea de rachete, ar fi o escaladare semnificativă și o indicație că cel puțin unii dintre liderii Chinei lucrează activ pentru a provoca o înfrângere militară americană într-un război care a cuprins Orientul Mijlociu.

Informațiile despre posibilul sprijin chinez acordat Iranului vin în contextul în care agențiile de informații americane au obținut dovezi că Rusia a furnizat armatei iraniene informații specifice prin satelit pentru a ajuta Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran să vizeze navele americane, împreună cu instalații militare și diplomatice în tot Orientul Mijlociu.

Luate împreună, sprijinul militar acordat Iranului arată cum puternicii adversari ai Americii au văzut o oportunitate de a crește costurile pentru Statele Unite pentru lansarea războiului și de a bloca potențial armata americană în conflict.

Sprijinul chinez acordat Iranului vine într-un moment delicat în relațiile SUA-China. Președintele Trump intenționează să călătorească luna viitoare în China pentru a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, un summit care se așteaptă să se concentreze pe o serie de probleme comerciale, tehnologice și militare. Summitul a fost inițial programat pentru martie, dar a fost amânat din cauza războiului din Iran.

Iranul se bazează pe China pentru piesele care intră în fabricarea rachetelor

Agențiile americane de informații au urmărit cu atenție sprijinul acordat de Rusia și China Iranului în timpul războiului. Oficialii americani au considerat Rusia mai dornică să ajute, trimițând ajutoare alimentare, provizii militare neletale și imagini din satelit către Teheran. Dar Moscova pare să fi exclus furnizarea oricărui echipament militar ofensiv sau defensiv, de teama de a provoca Statele Unite.

În general, oficialii chinezi au fost dornici să-și protejeze, cel puțin public, imaginea de parte neutră. Foștii oficiali spun că Iranul se bazează pe China pentru piesele care intră în fabricarea rachetelor și dronelor sale, dar Beijingul este capabil să susțină că aceste componente, oricât de cruciale ar fi, pot fi folosite pentru a fabrica mai mult decât arme. China a furnizat, de asemenea, informații și piese cu dublă utilizare Iranului, la fel cum a furnizat Rusiei în timpul războiului său cu Ucraina.

Amintim că CNN a transmis sâmbătă că China se pregătește să trimită Iranului un transport de rachete în următoarele săptămâni. Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei în Statele Unite a negat vehement că guvernul său ar fi trimis rachete Iranului în timpul războiului.

„China nu a furnizat niciodată arme niciunei părți implicate în conflict; informațiile în cauză sunt neadevărate”, a declarat Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt. „Ca țară importantă și responsabilă, China își îndeplinește în mod constant obligațiile internaționale. Îndemnăm partea americană să se abțină de la a face acuzații nefondate, de la a stabili conexiuni cu răutate și de la a se angaja în senzaționalism; sperăm că părțile relevante vor face mai mult pentru a ajuta la dezescaladarea tensiunilor.”

China este puternic dependentă de petrolul care trece prin Strâmtoarea Hormuz și este nerăbdătoare să nu facă nimic care să prelungească războiul, potrivit oficialilor americani. În același timp, cel puțin unii oficiali chinezi sunt interesați să sprijine Teheranul într-un război care este considerat ca slăbind poziția și puterea Americii.

China este cel mai mare partener comercial al Iranului și cel mai mare cumpărător de petrol iranian. Conform unui raport al Comisiei de Revizuire Economică și de Securitate SUA-China, un grup fondat de Congres pentru a examina legăturile bilaterale ale Americii cu China, „achizițiile chineze reprezintă aproximativ 90% din petrolul exportat de Iran, furnizând venituri anuale de zeci de miliarde de dolari care susțin bugetul guvernului și activitățile militare ale Iranului”.

„Dimpotrivă, retoric, ei iau mai mult partea partenerilor lor din Golf decât a Iranului”, a declarat Henrietta Levin de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. „Relația economică, tehnologică, energetică cu Golful este, în multe privințe, mai semnificativă din punct de vedere strategic pentru China decât orice are cu Iranul.”