Criza combustibililor: 18% dintre benzinării au rămas deja fără unii carburanţi pe care îi vând de obicei, în Franța

Pompe închise la o benzinărie din Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aproape una din cinci benzinării din Franţa se confrunta, marţi dimineaţa, cu lipsa unuia sau mai multor combustibili, după weekendul prelungit de Paşte, a anunţat ministrul Energiei, Maud Bregeon, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Există aproximativ 18% dintre staţii în care cel puţin un combustibil nu este disponibil”, a declarat oficialul, care este şi purtătorul de cuvânt al Guvernului, pentru postul de radio RMC/BFMTV. „Aceste dificultăţi se datorează problemelor logistice şi de transport”, a adăugat Maud Bregeon, în special la staţiile aparţinând companiei petroliere franceze TotalEnergies, care a plafonat preţurile carburanţilor, ceea ce a dus la o creştere a cererii în benzinăriile sale.

„83% dintre benzinăriile care se confruntă cu dificultăţi sunt staţii TotalEnergies”, a precizat oficialul francez.

Gigantul petrolier francez TotalEnergies a plafonat preţul benzinei și al motorinei

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, gigantul petrolier francez TotalEnergies a plafonat preţul benzinei la 1,99 euro pe litru şi al motorinei la 2,09 euro pe litru la cele 3.300 de staţii de alimentare din Franţa continentală. Această măsură urma să rămână în vigoare până marţi.

În rândul altor benzinării, procentul celor care au rămas fără cel puţin un tip de combustibil este de doar aproximativ 4%, potrivit lui Maud Bregeon.

Separat, TotalEnergies a refuzat să precizeze numărul de benzinării din reţeaua sa afectate, marţi, argumentând că situaţia „evoluează foarte rapid” şi a subliniat că echipele sale „sunt mobilizate pentru a reaproviziona benzinăriile”.

Având în vedere că cele 3.300 de staţii TotalEnergies reprezintă aproximativ o treime din totalul benzinăriilor din Franţa, sâmbătă, 4 aprilie, această penurie de combustibil afecta 12% din toate benzinăriile din ţară, iar pe 1 aprilie, pondere ajunsese la 10%.