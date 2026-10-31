Criză politică în Polonia. Ambasadorul polonez la Bucureşti a demisionat. Reacție la Varșovia: "Uneori, faptele bune sunt pedepsite"

Ambasadorul Poloniei la Bucureşti, Pawel Soloch, și-a anunțat demisia, sâmbătă, ca răspuns la criza politică de la Varşovia legată de Tribunalul Constituţional. FOTO X Pawel Soloch

Ambasadorul Poloniei la Bucureşti, Pawel Soloch, și-a anunțat demisia, sâmbătă, ca răspuns la criza politică de la Varşovia legată de Tribunalul Constituţional. O decizie similară a fost anunțată și de omologul său de la Beijing, Jakub Kumoch.

"Dată fiind tentativa de preluare ilegală a Tribunalului Constituţional, nu mai văd nicio posibilitate de a continua să slujesc ca ambasador al Republicii Polone în România", a scris ambasadorul Pawel Soloch pe platforma X sâmbătă dimineaţă.



W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii. O mojej rezygnacji poinformowałem @prezydentpl i @sikorskiradek — Paweł Soloch (@SolochPawel) October 30, 2026

Cu câteva ore înainte, omologul său de la Beijing, Jakub Kumoch, anunţase tot pe X că nu mai poate continua să lucreze ca ambasador, din motive similare.



Potrivit agenţiei de presă PAP, ambii diplomaţi lucraseră anterior pentru Andrzej Duda, care a fost preşedinte al Poloniei între 2015 şi 2025. La fel ca succesorul său Karol Nawrocki, Duda a colaborat strâns cu Partidul Lege şi Justiţie (PiS), ce a guvernat Polonia între 2015 şi 2023 şi a desemnat judecători la Tribunalul Constituţional aliniaţi politic cu PiS.



Reacția ministrului de Externe de la Varșovia: "Uneori, faptele bune sunt pedepsite"

Ministrul de externe, Radosław Sikorski, a explicat că cei doi își păstraseră posturile în urma unei înțelegeri cu fostul președinte Andrzej Duda. "Uneori, faptele bune sunt pedepsite", a spus ministrul.

"Președintele Andrzej Duda mi-a cerut la un moment dat să-i las în funcții externe pe câțiva dintre cei mai apropiați consilieri ai săi. Eu mă țin de cuvânt, de aceea ambasadorul Krzysztof Szczerski lucrează în continuare la New York", a declarat Sikorski, care este și vicepremier, la o conferință de presă pentru jurnaliștii străini, organizată la Atlanta, în marja reuniunii miniștrilor de externe din G20.

În acest context, Sikorski i-a amintit și pe Paweł Soloch, fost șef al Biroului Național de Securitate, și pe Jakub Kumoch."Se mai întâmplă ca faptele bune să fie pedepsite", a adăugat el.

Ministrul a vorbit și despre situația Tribunalului Constituțional. "Tribunalul a fost politizat în timpul guvernului anterior, iar acum majoritatea judecătorilor săi au fost aleși de noul parlament, în ultimii trei ani", a spus Sikorski. Cu toate acestea, potrivit lui, președintele Tribunalului, Bogdan Święczkowski, al cărui mandat se încheie, nu a convocat adunarea generală a judecătorilor, motiv pentru care bugetul instituției pentru anul viitor nici măcar nu a fost adoptat.

Sikorski a subliniat că măsurile luate acum au ca scop repornirea activității Tribunalului.

Întrebat dacă prezența poliției la fața locului a fost necesară, ministrul a răspuns că judecătorul cu cea mai mare vechime a cerut protecție personală, deoarece protestatarii blocau clădirea.

La rândul său, aAmbasadorul SUA în Polonia, Thomas Rose, a avertizat asupra gravității confruntării instituționale și a interesului american pentru menținerea stabilității țării. Pentru Washington, evoluția crizei este importantă în contextul securității flancului estic și al războiului din Ucraina.

Deocamdată, nu au fost anunțate modificări ale prezenței militare americane sau ale angajamentelor de securitate ca urmare a evenimentelor de la Tribunalul Constituțional.

La Varşovia are loc o criză politică după ce poliţia a pătruns în sediul celei mai înalte instanţe din Polonia, iar preşedintele instituţiei, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat din funcţie.



Poliţia a precizat, vineri seară, că agenţii săi au intrat în sediul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituţiei, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre poliţişti.



Aflat vineri seară în avion spre Senegal pentru o vizită programată, şeful statului polonez Karol Nawrocki a făcut cale-ntoarsă, revenind la Varşovia. El s-a deplasat la Tribunalul Constituţional în cursul nopţii, iar sâmbătă dimineaţă a declarat că disputa cu guvernul reprezintă o ameninţare pentru securitatea internă a ţării şi a anunţat consultări urgente cu toate partidele parlamentare.