Cum a reușit Pakistan să medieze un armistițiu fragil între SUA și Iran

În ceea ce privește relația cu SUA, președintele Donald Trump l-a numit pe șeful forțelor armate pakistaneze, Feldmareșalul Asim Munir, „feldmareșalul său preferat” și a spus că acesta îl cunoaște Iranul „mai bine decât majoritatea oamenilor”.
Atacul Iranului asupra Arabiei Saudite, criticat dur de Pakistan
Un acord însă nu era deloc o certitudine. Vorbind în Parlament marți seara, ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a declarat: „Până ieri eram foarte optimiști că lucrurile se îndreaptă într-o direcție pozitivă”, înainte ca Israelul să lanseze un atac asupra Iranului luni și Iranul să atace Arabia Saudită.
Dar Pakistanul „încerca în continuare să gestioneze lucrurile cât mai bine posibil”, a spus el.
Feldmareșalul Munir a fost chiar mai critic. Vorbind cu oficiali militari marți, el a afirmat că atacul asupra Arabiei Saudite „strică eforturile sincere de a rezolva conflictul prin mijloace pașnice”.
Acestea au fost unele dintre cele mai dure declarații ale Pakistanului față de Iran de la începutul conflictului.
Unii analiști au sugerat că acest lucru ar putea crește presiunea asupra Iranului. Pakistanul are un acord de apărare cu Arabia Saudită, care nu a fost invocat până acum, în ciuda atacurilor repetate asupra acesteia.
După miezul nopții în Pakistan, prim-ministrul țării a postat pe X că „eforturile diplomatice… progresează constant, puternic și eficient, având potențialul de a conduce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat” și a cerut președintelui Trump să extindă termenul cu două săptămâni și ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz pentru aceeași perioadă.
Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a postat pe X în jurul orei 03:00, ora locală (miezul nopții BST), că s-a făcut „un pas înainte de la o etapă critică și sensibilă”.
Puțin înainte de ora 05:00, prim-ministrul Pakistanului a anunțat că s-a convenit asupra unei încetări a focului și a invitat ambele părți să se întâlnească la Islamabad vineri, 10 aprilie, pentru a „negocia în continuare un acord concludent”.
„Suntem încă foarte precauți”, a declarat sursa pakistaneză pentru BBC, subliniind că situația rămâne „fragilă”. În continuare nu există încredere între cele două părți.
Deși Pakistanul ar putea găzdui încă o întâlnire între cele două părți, întrebarea rămâne în ce chestiuni vor putea fi de acord.