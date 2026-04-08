Antena 3 CNN Externe Cum a reușit Pakistan să medieze un armistițiu fragil între SUA și Iran

Cum a reușit Pakistan să medieze un armistițiu fragil între SUA și Iran

A.O.
2 minute de citit Publicat la 12:52 08 Apr 2026 Modificat la 12:54 08 Apr 2026
Pakistan are o relație istorică cu Iranul, o graniță comună și face frecvent referire la relația sa „frățească” cu această țară. Foto: Getty Images

Cu doar câteva ore înainte ca armistițiul fragil între Iran și SUA, o încetare a focului timp de două săptămâni, să fie anunțată, au apărut mici semne de speranță din Pakistan, ai cărei oficiali duceau negocieri contracronometru cu ambele părți, înainte de încheierea ultimatumului dat de Donald Trump, relatează BBC

Negocierile au avut loc „în ritm alert”, a declarat pentru BBC o sursă pakisteneză, sub protecția anonimatului, cu Pakistanul acționând ca intermediar între Iran și SUA.

Cei care au condus negocierile din partea Pakistanului fac parte din „un cerc foarte restrâns”, iar atmosfera a fost „sumbră și serioasă, dar totuși cu speranța că rezultatul va fi încetarea ostilităților. Mai sunt doar câteva ore.” 

Pakistanul a acționat ca intermediar între Iran și SUA în ultimele săptămâni, transmițând mesaje între cele două părți. Țara are o relație istorică cu Iranul, o graniță comună și face frecvent referire la relația sa „frățească” cu această țară.

În ceea ce privește relația cu SUA, președintele Donald Trump l-a numit pe șeful forțelor armate pakistaneze, Feldmareșalul Asim Munir, „feldmareșalul său preferat” și a spus că acesta îl cunoaște Iranul „mai bine decât majoritatea oamenilor”.

Atacul Iranului asupra Arabiei Saudite, criticat dur de Pakistan

Un acord însă nu era deloc o certitudine. Vorbind în Parlament marți seara, ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a declarat: „Până ieri eram foarte optimiști că lucrurile se îndreaptă într-o direcție pozitivă”, înainte ca Israelul să lanseze un atac asupra Iranului luni și Iranul să atace Arabia Saudită.

Dar Pakistanul „încerca în continuare să gestioneze lucrurile cât mai bine posibil”, a spus el.

Feldmareșalul Munir a fost chiar mai critic. Vorbind cu oficiali militari marți, el a afirmat că atacul asupra Arabiei Saudite „strică eforturile sincere de a rezolva conflictul prin mijloace pașnice”.

Acestea au fost unele dintre cele mai dure declarații ale Pakistanului față de Iran de la începutul conflictului.

Unii analiști au sugerat că acest lucru ar putea crește presiunea asupra Iranului. Pakistanul are un acord de apărare cu Arabia Saudită, care nu a fost invocat până acum, în ciuda atacurilor repetate asupra acesteia.

După miezul nopții în Pakistan, prim-ministrul țării a postat pe X că „eforturile diplomatice… progresează constant, puternic și eficient, având potențialul de a conduce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat” și a cerut președintelui Trump să extindă termenul cu două săptămâni și ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz pentru aceeași perioadă.

Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a postat pe X în jurul orei 03:00, ora locală (miezul nopții BST), că s-a făcut „un pas înainte de la o etapă critică și sensibilă”.

Puțin înainte de ora 05:00, prim-ministrul Pakistanului a anunțat că s-a convenit asupra unei încetări a focului și a invitat ambele părți să se întâlnească la Islamabad vineri, 10 aprilie, pentru a „negocia în continuare un acord concludent”.

„Suntem încă foarte precauți”, a declarat sursa pakistaneză pentru BBC, subliniind că situația rămâne „fragilă”. În continuare nu există încredere între cele două părți. 

Deși Pakistanul ar putea găzdui încă o întâlnire între cele două părți, întrebarea rămâne în ce chestiuni vor putea fi de acord

