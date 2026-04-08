Cum a reușit Pakistan să medieze un armistițiu fragil între SUA și Iran

Cu doar câteva ore înainte ca armistițiul fragil între Iran și SUA, o încetare a focului timp de două săptămâni, să fie anunțată, au apărut mici semne de speranță din Pakistan, ai cărei oficiali duceau negocieri contracronometru cu ambele părți, înainte de încheierea ultimatumului dat de Donald Trump, relatează BBC.

Negocierile au avut loc „în ritm alert”, a declarat pentru BBC o sursă pakisteneză, sub protecția anonimatului, cu Pakistanul acționând ca intermediar între Iran și SUA.

Cei care au condus negocierile din partea Pakistanului fac parte din „un cerc foarte restrâns”, iar atmosfera a fost „sumbră și serioasă, dar totuși cu speranța că rezultatul va fi încetarea ostilităților. Mai sunt doar câteva ore.”

Pakistanul a acționat ca intermediar între Iran și SUA în ultimele săptămâni, transmițând mesaje între cele două părți. Țara are o relație istorică cu Iranul, o graniță comună și face frecvent referire la relația sa „frățească” cu această țară.