Cum arată înfrângerea lui Putin pe harta Republicii Moldova. Pro-rușii au câștigat doar Transnistria, Găgăuzia și fiefurile din nord

Foto: Profimedia Images

Pro-rușii din Republica Moldova au suferit, duminică, o înfrângere categorică la alegerile parlamentare nereușind să obțină nici măcar 25% la nivel național. De asemenea, în situația pe raioane, așa-zisul „Bloc Patriotic” a reușit să câștige doar Găgăuzia, Transnistria și cele câteva fiefuri din nordul țării, însă nici acestea la scoruri prea mari.

Alegerile din Republica Moldova - situația pe raioane. În nuanțe de roșu - pro-rușii de la „Blocul Victorie”, în nuanțe de galben - pro-europenii de la PAS. Intensitatea culorii reprezintă procentul înregistrat (de l40%+ până la 80%+). Hartă: Adrian Dumitru/Antena 3 CNN

Astfel, „Blocul Victorie” a reușit să câștige cu procente de peste 50% doar în Transnistria, Găgăuzia și în Ocnița, unul dintre fiefurile din nordul țării. Victoria cea mai puternică au înregistrat-o în Găgăuzia, unde au obținut peste 82%.

PAS, de cealaltă parte, a obținut victorii în restul raioanelor, dominând în capitala Chișinău și în centrul țării, unde scorurile au depășit, în unele cazuri, 60 de procente. PAS nu a avut scoruri slabe nici măcar în raioanele câștigate de pro-ruși, însă. În Transnistria separatistă, partidul Maiei Sandu a fost aproape să treacă pragul de 30 de procente, în timp ce în nord s-a situat în jurul numărului de 20-30%.

PAS a obținut peste 50% din voturi și va forma guvernul singur

Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Luni dimineaţă, la ora 8:00, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secţiilor de votare, respectiv 2.265 din totalul celor 2.274 secţii constituite.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 50,05% dintre alegători, în timp ce principala formaţiune pro-rusă, „Blocul Patriotic” (Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,25% dintre votanţi.

Pe poziţia a treia se află Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chişinăului, Ion Ceban, cu 7,99%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,22%, şi Partidul Politic Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,63%.

Ceilalţi competitori nu au trecut pragul electoral.