Cum arată motocicleta BMW pe care a semnat Papa Leon şi care va fi scoasă la licitaţie la Munchen. Ce preţ s-ar putea obţine pe ea

Papa Leon al XIV-lea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Christopher Furlong/ Getty Images

O motocicletă cu autograful Papei Leon al XIV-lea urmează să fie scoasă la licitaţie sâmbătă la Munchen, potrivit casei de licitaţii RM Sotheby's, conform Agerpres.

Papa a semnat o motocicletă BMW de culoare albă în septembrie, la Vatican. Pe site-ul casei de licitaţii apar fotografii în care papa stă aşezat pe motocicletă şi ţine în mână o cască asortată.

Vehiculul a fost adus la Roma de un grup autointitulat ''Jesus Bikers'', care au venit cu motocicleta din oraşul german Schaafheim până în Piaţa Sf. Petru la finalul unei călătorii care a durat trei zile. Modelul se pare că este inspirat de cel al papamobilului.

Motocicleta ar putea obţine la licitaţia de sâmbătă un preţ cuprins între 40.000 de euro şi 60.000 de euro. Suma încasată va fi donată societăţilor misionare pontificale din Austria, care sprijină copiii din Madagascar, potrivit casei de licitaţii RM Sotheby's.

Cum arată motocicleta BMW pe care a semnat Papa Leon şi care va fi scoasă la licitaţie la Munchen. Ce preţ s-ar putea obţine pe ea. Sursa foto: Profimedia

Ce alte pasiuni are Papa Leon

La Castel Gandolfo, reşedinţa de vară a Papei Leon, Suveranul Pontif a renovat nu doar piscina, ci şi terenul de tenis, astfel încât să poată relua sportul său preferat, tenisul, pe care îl practică de mulţi ani ca amator.

Papa Leon este o fire sportivă şi iubeşte în mod special tenisul, de aceea a reamenajat terenul de tenis din cadrul reşedinţei de vară. Pe de altă parte jucătorul de tenis spaniol Carlos Alcaraz şi-a exprimat dorinţa de a juca o partidă cu Suveranul Pontif.

Carlos Alcaraz este cunoscut ca fiind un catolic practicant şi în special are, ca şi familia sa, un cult pentru Fecioara Maria, mai ales pentru cea de la Fuensanta, care este sfânta patroană a orașului Murcia, Spania, cunoscută pentru puterile sale vindecătoare şi cele legate de combaterea secetei.