Cum au reușit hoții de la Luvru să fugă cu 30 de secunde înainte să vină polițiștii. Un raport șocant despre jaf a fost făcut public

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit în 19 octombrie. Foto: Getty Images

Hoții care au furat bijuterii ale coroanei franceze în valoare de 102 milioane de dolari de la Muzeul Luvru au reușit să scape cu doar 30 de secunde înainte să ajungă poliția, a stabilit o anchetă guvernamentală care scoate în evidență grave probleme de securitate ale muzeului și declanșează noi critici la adresa conducerii acestuia, scrie France 24.

Hoții care au furat bijuteriile coroanei de la Luvru în octombrie au reușit să se sustragă poliției cu doar 30 de secunde înainte, din cauza unor breșe de securitate care puteau fi evitate în muzeul parizian, relevă ancheta făcută publică miercuri. Raportul, dispus de Ministerul Culturii, arată că doar una dintre cele două camere de supraveghere funcționa în zona în care intrușii au pătruns în dimineața zilei de duminică, 19 octombrie.

Agenții din sala de control nu aveau suficiente monitoare pentru a urmări imaginile în timp real, iar lipsa de coordonare a făcut ca polițiștii să fie trimiși inițial în altă parte după declanșarea alarmei, potrivit raportului prezentat în fața Comisiei de Cultură a Senatului francez.

Una dintre cele mai șocante dezvăluiri este că hoții au părăsit locul faptei cu doar 30 de secunde înainte ca polițiștii și agenții de securitate privată să ajungă acolo.

„Cu un plus sau minus de 30 de secunde, agenții Securitas (firma privată de pază) sau polițiștii din mașină ar fi putut împiedica fuga hoților”, le-a spus senatorilor șeful anchetei, Noel Corbin.

El a explicat că măsuri precum un sistem modern de supraveghere video, un geam mai rezistent în ușa tăiată cu flexul sau o mai bună coordonare internă ar fi putut preveni dispariția bijuteriilor evaluate la circa 102 milioane de dolari, care nu au fost încă recuperate.

Vulnerabilități majore de securitate au fost semnalate în mai multe studii analizate de conducerea Luvrului în ultimul deceniu, inclusiv într-un audit realizat în 2019 de experți ai casei de bijuterii Van Cleef & Arpels. Concluziile acestora subliniau că balconul de pe malul Senei, pe care l-au folosit hoții, era un punct slab și putea fi accesat ușor cu o scară telescopică, exact scenariul care s-a produs în timpul jafului.

Corbin a confirmat că actuala directoare a Luvrului, Laurence des Cars, nu fusese informată despre auditul comandat de predecesorul ei, Jean-Luc Martinez. „Recomandările nu au fost puse în aplicare, iar acest lucru ne-ar fi permis să evităm jaful”, a spus Corbin.

Poliția i-a arestat pe toți cei patru suspecți, care au fugit pe motociclete după ce au comis jaful în Galeria Apollo în aproximativ 10 minute, potrivit investigației.

Dezvăluirile de miercuri riscă să sporească presiunea asupra lui des Cars, prima femeie numită la conducerea Luvrului, numire făcută de președintele Emmanuel Macron în 2021.

Întrebările care au apărut după jaf s-au concentrat pe măsura în care jaful putea fi prevenit și pe motivul pentru care un „tezaur național”, considerat cel mai vizitat muzeu din lume, părea atât de slab protejat.

Camera inferioară a Parlamentului francez derulează propria anchetă, în timp ce des Cars și Martinez urmează să fie audiați de senatori săptămâna viitoare.

Luna trecută, Curtea de Conturi a Franței a arătat că modernizarea sistemelor de securitate a fost făcută „într-un ritm jalnic de lent”.

Ofițerul de poliție Guy Tubiana, consilier pentru securitate în cadrul Ministerului Culturii, care a participat la anchetă, le-a spus senatorilor că a fost „șocat” de ceea ce a descoperit la muzeu. „A existat o succesiune de disfuncționalități care au dus la catastrofă, dar nu m-aș fi gândit niciodată că Luvrul poate avea atâtea probleme de funcționare”, a spus el.

Angajații Luvrului urmează să intre luni în grevă, enmulțumiți că sunt prea puțini la afluxul de vizitaori. Anul trecut, muzeul a fost vizitat de 8,7 milioane de persoane.