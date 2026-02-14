Cum funcționează sistemul de încălzire al Ucrainei din epoca sovietică, ce permite Rusiei să paralizeze cartiere întregi

În unele zone ale Kievului au fost instalate corturi de urgență în cartierele rezidențiale, unde oamenii se pot încălzi, după ce atacurile rusești au lăsat populația fără curent, apă și încălzire. sursa foto: Profimedia

Sistemul centralizat de încălzire comunală înseamnă că Moscova poate lăsa cartiere întregi în frig printr-o singură lovitură. Mulți ucraineni au rămas fără căldură la temperaturi sub zero grade, ca urmare a atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, în timp ce țara traversează cea mai rece iarnă a războiului de până acum, scrie The Guardian.

Ucraina este deosebit de vulnerabilă la astfel de atacuri, deoarece Moscova poate exploata un sistem de încălzire răspândit din perioada sovietică, în care mai multe blocuri de apartamente depind de un sistem centralizat comun.

În cadrul acestui sistem, apa este încălzită într-o centrală termică principală de mari dimensiuni, apoi este pompată prin conducte către blocurile de locuințe, unde este distribuită în calorifere și la robinete. Asta înseamnă că, printr-un singur atac asupra unei centrale, Moscova poate întrerupe încălzirea pentru cartiere întregi.

Ucraina afirmă că toate aceste centrale au fost lovite pe parcursul războiului la scară largă. Aceste termocentrale produc adesea și energie electrică, ceea ce îi lasă pe oameni atât în frig, cât și în întuneric.

Kievul a fost principala țintă a acestor atacuri în acest an, fiind bombardate intens termocentralele și stațiile care pompează apa fierbinte.

Locuitorii capitalei trăiesc în blocuri de apartamente din secolul XX, construite în perioada Uniunii Sovietice, realizate în serie din panouri de beton și cunoscute sub numele de „panelki”.

Orașele din întregul fost spațiu sovietic sunt presărate cu astfel de clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, ridicate în anii 1950 și 1960, în contextul crizei de locuințe de după război.

Sistemul de încălzire era considerat eficient și poate deservi zeci de mii de oameni din cartiere întregi.

Însă o infrastructură centralizată este, prin natura ei, vulnerabilă la atacuri. Bombardamentele rusești din acest an au lăsat aproximativ 3.500 de blocuri din Kiev fără căldură, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Sunt frecvente penele de curent la nivelul întregii capitale, electricitatea fiind disponibilă doar trei sau patru ore pe zi. Autoritățile din Kiev au instalat corturi unde locuitorii pot merge pentru a se încălzi.

Bombardamentele intense au coincis cu un val de frig sever. Cea mai scăzută temperatură înregistrată anul acesta la o stație meteo din Kiev a fost de -20,7°C, pe 2 februarie. Temperaturile medii zilnice nu au depășit pragul de îngheț în acest an.

Mai multe persoane au murit înghețate, iar unii locuitori au început să sape gropi pentru dejecții, pe măsură ce sistemul de apă cedează.

Comisia Europeană a anunțat luna trecută că va trimite 447 de generatoare de urgență.

„UE nu va permite Rusiei să înghețe Ucraina până la supunere și va continua să ajute ucrainenii să treacă peste această iarnă”, a transmis Comisia.

Atacurile rusești au perturbat și infrastructura electrică, ceea ce înseamnă că generatoarele de rezervă sau bateriile pot ceda, lăsând oamenii cu foarte puține opțiuni pentru a se încălzi.

Contul de Facebook al administrației orașului Kiev a publicat o imagine cu lumânări puse sub cărămizi, metodă descrisă drept o sursă rudimentară, dar periculoasă de căldură. Autoritățile au avertizat că temperatura poate crește astfel doar cu unul sau două grade Celsius.