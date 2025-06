Cum l-a speriat Trump pe JD Vance când a apăsat „butonul roșu”: „Se uită la mine și spune 'nuclear'. Era butonul pentru cola dietetică”

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a povestit o experiență amuzantă petrecută în timpul unei discuții serioase cu președintele Donald Trump la începutul președinției sale. Vance a povestit cum, în urma unor discuții aprinse cu un lider străin, Trump a apăsat un buton roșu de pe biroul său de la Casa Albă.

Potrivit lui Vance, Trump a oprit sunetul apelului, a mormăit: „Nu merge prea bine”, apoi a apăsat pe un buton roșu.

„Vorbim cu acest lider străin, iar președintele se uită la mine, îl pune pe liderul străin pe „mute” și spune că nu merge prea bine (n.red. discuția) și apasă butonul roșu. Ochii mei devin foarte mari și spun, domnule președinte, știți ce tocmai s-a întâmplat? Și el se uită la mine și spune: „nuclear”. Nuclear. Iar două minute mai târziu intră un tip cu o cola dietetică și se uită la mine și spune, nu a fost nuclear, este doar butonul pentru cola dietetică”, a povestit Vance.

Vance a povestit întâmplarea amuzantă într-o adunare publică, subliniind capacitatea lui Trump de a-și păstra umorul în astfel de condiții de presiune. „Acesta este genul de om pe care îl avem ca președinte, cineva care își poate face treaba și totuși să-și păstreze simțul umorului”, a spus Vance.

