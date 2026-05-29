Cum va arăta bancnota de 250 de dolari cu chipul lui Trump pe ea. Administrația se pregătește să o tipărească

3 minute de citit Publicat la 10:57 29 Mai 2026 Modificat la 10:57 29 Mai 2026

Semnătura lui Trump este deja pregătită să apară pe bancnotele americane. FOTO: Profimedia Images

Administrația președintelui american Donald Trump se pregătește să tipărească o nouă bancnotă de 250 de dolari care ar putea conține un portret al său, potrivit BBC.

Legea federală interzice tipărirea de bani americani cu imaginea unei persoane în viață, dar aliații lui Trump din Congres au introdus un proiect de lege care ar face o excepție. Proiectul trebuie încă să treacă prin voturile din Camera Reprezentanților și Senat.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei a declarat pentru BBC că agenția „desfășoară o planificare și o diligență adecvate” ca răspuns la legislație.

Legislatorii americani care au susținut această lege au declarat că suma bancnotei ar simboliza cea de-a 250-a aniversare a țării în acest an. Dacă va fi aprobată, va fi cel mai recent exemplu al lui Trump și al aliaților săi de a-și pune imaginea, numele și asemănarea pe instituțiile și simbolurile naționale.

Conceptele artistice ale bancnotei de 250 de dolari nu au fost făcute publice, dar desenele au fost solicitate de Biroul de Gravură și Imprimare (BEP), o subagenție a Trezoreriei care dezvoltă și produce monedă americană. Washington Post a relatat pentru prima dată planurile Departamentului Trezoreriei.

„În cazul în care acest mandat legislativ va fi promulgat, BEP acționează proactiv pentru a produce o bancnotă comemorativă de 250 de dolari care va recunoaște în mod corespunzător cea de-a 250-a aniversare a marii noastre națiuni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Trezoreriei într-un comunicat.

Noua legislație a fost introdusă anul trecut de reprezentantul Camerei Reprezentanților din SUA, Joe Wilson, un republican din Carolina de Sud. Ar avea nevoie de aprobarea atât a Camerei Reprezentanților, cât și a Senatului SUA.

Întrebat despre un posibil nou proiect de lege în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă de joi, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că „totul este în mâinile” Congresului și că, în timp ce departamentul său se pregătește în cazul în care legislația va fi adoptată, Trezoreria va respecta legea.

El a mai spus că nu „crede că este nimic nepotrivit” în a avea o imagine a persoanei aflate în funcție în timpul celei de-a 250-a aniversări a țării pe un proiect de lege care marchează aniversarea.

Decizia de a crea bancnota de 250 de dolari ar putea, de asemenea, să încalce o altă lege federală care specifică valorile nominale care pot fi produse. Această lege nu include și bancnota de 250 de dolari.

Planurile Administrației Trump, criticate în Congres

Senatorul american Mark Warner, care face parte din Comisia pentru Servicii Bancare a Senatului, a criticat planurile.

„În timp ce americanii se luptă cu creșterea costurilor la benzină, alimente, locuințe și asistență medicală, prioritățile președintelui Trump pentru banii contribuabililor sunt complet detașate de provocările cu care se confruntă familiile în fiecare zi”, a declarat Warner, un democrat din Virginia, într-un comunicat.

„Dacă această Casă Albă ar investi măcar jumătate din energia necesară pentru a reduce costurile față de cea pe care o depune pentru a alimenta egoul președintelui, familiile americane nu ar avea nevoie de acea nouă bancnotă de 250 de dolari doar pentru a-și umple rezervoarele de benzină.”

Bancnota de 100 de dolari, cu Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai SUA, este cea mai mare bancnotă tipărită astăzi. SUA au emis anterior bancnote mai mari, inclusiv bancnote de 500 de dolari, 1000 de dolari și 10.000 de dolari, dar acestea au fost scoase din uz în 1969. Acestea rămân mijloc legal de plată, dar nu sunt în circulație, deoarece sunt păstrate în mare parte de colecționari privați de valută.

De obicei, dezvoltarea noilor bancnote durează ani de zile și implică o serie de agenții, inclusiv Consiliul Rezervei Federale și Serviciul Secret al SUA. Design-urile sunt, de asemenea, ținute în secret.

De la preluarea mandatului anul trecut, Trump și aliații săi au depus eforturi pentru a-i pune chipul, numele și imaginea pe clădirile publice și simbolurile americane.

Centrul Kennedy a fost redenumit pentru a include numele lui Trump, iar portretul său va apărea pe pașapoartele americane. Avionul prezidențial Air Force One este, de asemenea, revopsit în culorile preferate ale lui Trump.